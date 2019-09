Na lýtku měl led, ve druhé půli schytal pořádnou ránu. To však Patrika Schicka nebolelo tolik jako ztráta tří bodů a pád z druhého místa ve skupině. “Zápas jsme měli vyhrát. Kosovo ale bylo celkově hodně nepříjemný soupeř, bohužel pro nás ze dvou šancí dalo dva góly,” řekl.

Trenér Šilhavý vede mužstvo rok. Bylo to váš nejhorší výkon za tu dobu?

Nemyslím, že by to zase byla nějaká tragédie. Ale měli jsme hrát mnohem odvážněji, něčím je překvapit. Naše hra byla jednoduchá, mohli jsem víc rozehrát po zemi. Na můj vkus jsme oproti předešlým zápasům hráli zbytečně moc nakopávaných balonů.

Šance jste měli. Byla problém produktivita?

Myslím, že ano. Nevybavuji si, že by mělo Kosovo vyloženou šanci. Prostě z těch dvou situací vytěžilo maximum, kdežto my jsme měli ze svých příležitostí získat víc. Celkově ale naše hra nebyla dobrá, dopředu jsme byli jsme čitelní. Z naší strany tam nebyl moment překvapení, žádná skrytá přihrávka.

Gól jste dal, tak aspoň něco, že?

To je sice hezký, ale porážka mě pořádně štve, je zbytečná. Kdyby zápas skončil dva dva, prosím, stane se. Ale tahle prohra mě strašně mrzí.

Šanci máme už v úterý

Byl jste v protiútoku čtyři na dva. Neměl jste přihrát místo střely?

Čekal jsem do posledního momentu, aby šli obránci co nejvíc k sobě a já mohl přihrát do strany, odkud by měli kluci víc prostoru ke střele. Bohužel poslední dotek jsem si dal delší, potom už byl stoper blízko. Nakonec střela nebyla špatná, chyběl kousek.



Vyrovnávacímu gólu na 1:1 předcházela vaše ztráta míče. Byla to chyba?

Dostal jsem přihrávku. Byla prudká, navíc nešla po zemi. Snažil jsem se ji zkrotit, vyřešit situaci konstruktivně. Ale asi jsem měl míč prodloužit. Bohužel, byla to chyba.



Co dál? V úterý hrajete v Černé Hoře.

Musíme se teď z porážky oklepat. Naštěstí máme šanci už v úterý. Věřím, že si odvezeme tři body, aby situace ve skupině vypadala líp.