Tato významná akce má za sebou už 25. ročník, tudíž se často stává, že současné děti vedou učitelé a trenéři, kteří se jako žáci školou povinní turnaje také zúčastnili. To je i případ Lukáše Odvárky.

"Pamatuji, že každý fotbalista chtěl tento prestižní školní turnaj hrát. Já se zúčastnil McDonald´s Cupu jako malý kluk, ale nikdy se nedostal tak daleko jako moji kluci," říká člen pedagogického sboru ze školy na Radlické.

Jeho svěřenci už za sebou zkušenosti s tímto turnajem mají. "Minulý rok jsme hráli krajské finále, vyřadily nás Kbely. Byli jsme kousek od postupu na republiku do Uherského Hradiště, ale náš sen se rozplynul po hvizdu rozhodčího. Letošní oslavu jubilejního 25. ročníku si ale budeme všichni moc dobře pamatovat," vypráví Lukáš Odvárka.

V pražském finále se o postup na Svátek fotbalu utkala Radlická opět s kluky ze Kbel. "Nevyvíjelo se to pro nás dobře, prohrávali jsme už 0:2, ale kluci ukázali mentální sílu a ke konci vyrovnali na 2:2. Na penalty jsme vyhráli a radovali se, že jedeme do Hradce. Pro tak malou školu, jako je ta naše, šlo o obrovský úspěch," říká s úsměvem.

Velké finále si výprava z Radlic užila na maximum. "Děti prožívaly turnaj s neuvěřitelnou energií, radostí a emocemi při gólech. Byla radost na to koukat," přiznává Lukáš.

Takhle se děti ze ZŠ a MŠ Radlická radovaly z postupu do celostátního finále:

McDonald´s Cup 2024, krajské finále v Praze: Radost ZŠ Radlická po finále mladší kategorie. | Video: Deník/Michal Káva

Cesta jeho týmu na Svátku fotbalu skončila na bronzové příčce. "Chtěl bych pochválit a mám velký respekt ke všem organizátorům McDonald´s Cupu a všem lidem, kteří se na tomto turnaji podíleli a připravili vše, aby kluci měli jedinečný zážitek se vším všudy. Pochválit chci také úroveň všech kluků i děvčat, jak do toho dali všichni srdce a byli zapálení do hry. V naší kategorii A bych rád vyzdvihl i trenéry a trenérky, jak vedli své příznivce a slušně se chovali po celý turnaj. Rozhodčí byli na vysoké úrovni a těm bych chtěl také vyznat uznání a respekt, protože nikdy to nemají lehké, ale za mě vše super odpískáno," popisoval zdárný průběh akce.

Parta z Radlické byla pro mladší kategorii složena z dětí prvních až třetích tříd. "Klukům se hodně věnuji a na veškerá kola v McDonald´s Cupu jsme se dobře připravovali. Na republiku jsme trénovali hodně i čtyřikrát v týdnu. Jak se říká, štěstí přeje připraveným. Dal jsem tomu maximum a myslím, že se nám to všem hezky vrátilo," usmívá se trenér úspěšného týmu.

"Na škole se snažím koordinovat tělocviky a pomáhat svým kolegům, jak vést děti k lepšímu pohybu. Snažíme se všichni, aby děti sport milovaly a bavil je. Trénuji už od svých osmnácti let a prošel jsem si všemi mládežnickými kategoriemi. Momentálně připravuji fotbalisty v individuální přípravě a dělám i kondičáka," vypráví o sobě Lukáš Odvárka.

Na svůj tým je patřičně hrdý. "Tahounem naše týmu je disciplína, mentální síla, soudržnost při sobě a kamarádství. Abyste vyhráli nebo dokázali velkých úspěchů, tak to není o dobré individualitě, ta vám nevyhraje šampionát. Musíte mít víc než tým, to znamená dobrou partu! Jsem pyšný a hrdý na kluky, že přivezli do Prahy třetí místo z celorepublikové konkurence. Je to pro mě i pro kluky nezapomenutelný zážitek a vzpomínka, kterou budeme mít všichni do konce života. Už teď se těšíme na další ročník McDonald´s Cupu," nešetří na závěr slovy chvály a díků.

close info Zdroj: Deník/Michal Káva zoom_in McDonald´s Cup: Krajské finále Praha 2024.