Pro děti z davelské školy nešlo o první finálový úspěch. Ovšem ti, kteří ho dosáhli naposledy, dnes už mají roky povinné školní docházky dávno za sebou. "Je tomu téměř dvanáct let, kdy jsme se také s velmi silným ročníkem 2000 a 2001 probojovali na Svátek fotbalu, tenkrát v Teplicích a bylo z toho obrovské překvapení, kdy se psalo Zázrak z Davle to dotáhl až do finále McDonald´s Cupu. Naše cesty tenkrát skončily těsně pod vrcholem, ale druhé místo bylo něčím neuvěřitelným. Říkal jsem si, že to už nejde nikdy ničím překonat," vypráví Lukáš Mráz, trenér týmu.

Jeho mladí svěřenci prošli suverénně krajským kolem, takže medailové ambice na Svátku fotbalu určitě byly na místě. "Věděli jsme, že máme letos opravdu silný tým, vždyť jen to, že jsme na krajském finále v obrovské konkurenci nedostali ani jeden gól, bylo příslibem, že by to mohlo dobře dopadnout," říká.

Na otázku, jakou měl finálový turnaj McDonald´s Cupu úroveň bez váhání odpovídá: "Obrovskou!" a pokračuje: "Při klubových zápasech pracuje trenér s nějakým kádrem, o němž ví, jakou má kvalitu a s tou reprezentuje svůj tým. Ovšem na sportovních školách bývá velká směs hráčů z různých velkých klubů a když se k sobě vyberou ti nejlepší z nich, tak to bývá velmi silné mužstvo. Fotbal na tomto finálovém turnaji měl prostě opravdu parametry toho nejlepšího republikového výběru."

close info Zdroj: archiv školy zoom_in Žáci Základní školy Davle, vítězové McDonald´s Cupu. Po úspěšném vystoupení v základní skupině prošly davelské děti ve čtvrtfinále přes brněnský tým ZŠ Hudcova (3:2), v semifinále si poradily se soupeři ze Šumperka (2:0) a v boji o zlaté proti Rychovu nad Kněžnou platil po závěrečném hvizdu stav 1:1 a o šampionech rozhodl penaltový rozstřel (4:3).

"Musím říct, že finále bylo asi našim nejslabším vystoupením ze všech vyřazovacích bojů. Bylo vidět, že jak nám, tak i soupeři už po dvou náročných dnech nezbývalo moc sil, a tak to bylo spíše takzvaně na morál. Nakonec se šťastným koncem pro nás," usmívá se Lukáš Mráz.

Jeho parta si užívala celou cestu turnajem, až na jeho samotný vrchol. "Děti to intenzivně prožívaly. Od okrskových kol přes okresní a krajské finále až do Hradce kluci předváděli stále stejně kvalitní výkony a prostě si šli za svým cílem. Často na nich byla vidět nervozita, ale myslím, že nám pomohlo, že v každém utkání se nám podařilo vstřelit branku jako první a tím vždy vše z kluků spadlo," přibližuje vítěznou cestu za zlatým pohárem a medailemi.

Základ davelského týmu tvoří kluci z Povltavské fotbalové akademie, která působí i přímo na škole a Lukáš Mráz je vedle funkce učitele tělocviku na základní škole rovněž šéftrenérem mládeže tohoto klubu. Pouze dva hráče měl z jiného týmu, jednoho ze Sparty a jednoho z Bohemky.

close info Zdroj: archiv školy zoom_in Žáci Základní školy Davle, vítězové McDonald´s Cupu.

Jednoznačně odmítá chválit jedince, ví, že úspěch byl prací celého týmu. "Určitě nevyslovím žádné konkrétní jméno, bylo by to hrozně nefér, byla to prostě týmová práce a těch zápasů od okrskového kola až do finále bylo velmi mnoho. Jednou se dařilo tomu, podruhé zase někomu jinému a to nás dostalo až na úplný vrchol. Pro mě byli tahouni všichni kluci. Teď jsou mistři a uvidíme, jak svou kvalitu zúročí do budoucna," neskrývá nadšení z výkonu svých hráčů.

Pro Lukáše Mráze, mladé fotbalisty, davelskou školu i klub Povltavské FA jde o veliký úspěch. "Opravdu mimořádný," přiznává kouč. "Rád bych poděkoval trenérským kolegům Rudovi a Martinovi, bez kterých bych byl v některých fázích turnaje bezradný," směje se.

Vítězná radost:

ZŠ Davle - vítěz kategorie A. | Video: Deník/Vladimír Machek

close info Zdroj: archiv školy zoom_in Žáci Základní školy Davle, vítězové McDonald´s Cupu. "Obrovský dík patří i všem rodičům, kteří v tomto roce posbírali opravdu mnoho absencí na svých pracovištích, aby doprovodili kluky na všechny ty kvalifikační kola, nám trenérům byli velkou oporou a pro kluky vytvořili vždy parádní a přátelskou atmosféru. V neposlední řadě samozřejmě i vedení a kolegům z naší úžasné školy v Davli, velká podpora od nich byla po celou dobu. Myslím, že finálový zápas, který vysílala živě televize si užila nejen paní ředitelka přímo na stadionu, ale i kolegové s dětmi ve třídách u obrazovek. Stejně tak cítíme podporu od samotné obce, která sport ve škole i v Davli velmi podporuje," pokračuje ve slovech díků.

Ty nejzásadnější ale míří přímo do jeho týmu. "Největší poděkování a poklonu bych chtěl ovšem vyseknout hráčům, kteří zřejmě nejen mě připravili ten největší sportovní zážitek v trenérské i pedagogické kariéře. Díky kluci, jsme mistři," dodává s nadšením Lukáš Mráz.

Podívejte se ve fotogalerii na finálový turnaj: