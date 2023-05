/FOTO, VIDEO/ Jestli se dá nějaký tým v McDonald´s Cupu považovat za zkušený a ostřílený, určitě je to ten ze Základní školy Marjánka v Praze 6. Její žáci už ví, jak chutná velké celostátní finále a tuto chuť si zopakují i letos. Ve finále pražského závěrečného kola ve sportovním areálu ABC Braník totiž porazili po napínavém souboji o zlaté medaile soupeře ze ZŠ Bronzová 4:2!

Finálová radost vítězné Marjánky!

Do pražského finále se probojovala osmička nejlepších týmů, které byly rozlosovány do dvou základních skupin. Z nich šly dva nejlepší týmy do semifinále a jeho vítězové si to pak rozdali o pohár pro vítěze a právo postupu do celostátního velkého klání.

V semifinále na sebe narazily první a druhé týmy ze skupin. Oba zápasy vyhráli fotbalisté ze skupiny A tak ve finále došlo na opakování souboje Marjánka - Bronzová. Ve skupině vyhráli žáci Marjánky 5:2, ve zmiňované postupové bitvě pak 4:2.



"Turnaj se mi pokaždé líbí, je to pecka. Škoda, že jsme letos nebyli na trávě na Strahově, kde je to takové velkolepější, ale líbilo se nám tady. V McDonald´s cupu je spravedlivé, že vítěz musí porazit spoustu týmů, každého, postupují pak opravdu ti nejlepší z celého kraje. Je to opravdu svátek fotbalu," říká trenér vítězného týmu Adam Šimonovský.

Ten už má s velkým celostátním finále zkušenosti. "Už počtvrté, takže víme, do čeho jdeme," usmívá se.



Jeho svěřenci už mají fotbalové zkušenosti. "Je složený většinou ze sparťanů, to je stavební kámen. Ale máme i kluky z Uhelných skladů, Dukly, Motorletu, Meteoru. Jsme takhle poskládaní a kluci jsou kvalitní, ne jen ti ze Sparty, ale všichni si konkurují," dodová Adam Šimonovský.

Výsledky

Skupina A: Bítovská - Bronzová 1:4, Na Slovance - Marjánka 1:4, Bronzová - Marjánka 2:5, Bítovská - Na Slovance 2:0, Na Slovance - Bronzová 1:3, Marjánka - Bítovská 5:2

Pořadí: 1. Marjánka 9 bodů, 2. Bronzová 6, 3. Bítovská 3, 4. Na Slovance 0

Skupina B: Eden - Angel 1:4, Fr. Fajtla - Jeseniova 3:2, Angel - Jeseniova 5:4, Eden - Fr. Fajtla 4:6, Fr. Fajtla - Angel 3:2, Jeseniova - Eden 5:3

Pořadí: 1. Fr. Fajtla 9 bodů, 2. Angel 6, 3. Jeseniova 3, 4. Eden 0



Skupina o pořadí: Bítovská - Eden 3:3 pen. 3:4, Na Slovance - Jeseniova 6:1

O 5. místo: Na Slovance - Eden 6:4

O 7. místo: Bítovská - Jeseniova 3:1

Semifinále: Marjánka - Angel 7:0, Fr. Fajtla - Bronzová 1:5

O 3. místo: Fr. Fajtla - Angel 3:4

Finále: Marjánka - Bronzová 4:2

