Do McDonald´s Cupu se každoročně zapojí desítky tisíc dětí z více než 2300 školních týmů po celé republice. Za dobu své existence turnajem prošlo více než 1,5 milionu malých fotbalistů a fotbalistek, mezi kterými byly i současné hvězdy českého fotbalu. Letos se koná již 25. ročník!

První hrací den nastoupily na trávník týmy dětí prvních až třetích tříd, následující den pak žáci čtvrtých a pátých tříd a svůj turnaj měla i kategorie "malotřídek".

Radost dětí ze ZŠ Radlické po vyhraném finále mladší kategorie:

McDonald´s Cup 2024, krajské finále v Praze: Radost ZŠ Radlická po finále mladší kategorie. | Video: Deník/Michal Káva

V mladší kategorii se do finále probojovaly děti z Radlické a ze Kbel. Kbelští vedli na konci zápasu 2:0, ale v nastavení Radlická vyrovnala a ovládla poté i penaltový rozstřel. Finále provázely větší emoce, než bývá na tomto turnaji zvykem, na jedné straně tekly slzy štěstí, na druhé straně slzy smutku.

Kbely si spravily chuť ve starší kategorii, finále proti týmu Základní školy Františka Peřiny ovládly jasně 7:1 a také si zajistily postup do velkého finále.

Turnaj malotřídek poté vyhrál tým 2. SCIO škola Praha 3.

Radost dětí ze ZŠ Kbely po vyhraném finále starší kategorie:

McDonald´s Cup 2024, krajské finále v Praze: Radost ZŠ Kbely po finále starší kategorie. | Video: Deník/Michal Káva

"Turnaj má v Praze vysokou úroveň a je těžké se do finále prokousat. Minulý rok jsme byly na celostátním finále a tam jsou silné školy ty, které mají akademie zaměřené na fotbal, jako třeba Baník nebo Jablonec. To jsou kluci, co spolu hrají čtyři pět let. U nás jsou školy namíchané a úroveň týmu je zhruba stejná. Záleží na koho narazíte, je hrozně těžké se prokousat už jen z Prahy 9, která je veliká a tím pádem těžká. I letos jsme v semifinále otáčeli z 0:2 na 3:2. Dostat se do pražského finále je hodně těžké, vybíráme ze 150 škol. Jinde je třeba v celém kraji 300 tisíc obyvatel a tolik škol tam není. Úroveň turnaje je dobrá, hrají šikovné děti a kvalita roste, dětem to víc jde," řekl k turnaji Michal Nebeský ze Základní školy Kbely v ulici Albrechtická.

Jeho svěřenci si během dvou dnů užili negativní i pozitivní emoce. "V mladší kategorii jsme prohráli díky podivným rozhodnutím rozhodčího, druhý den se nám omluvili, ale to už bylo pozdě. Děti to obrečely, i rodiče, pořadatelé a soupeři říkali, že to bylo pro děti špatně, měly pocit křivdy, bylo by lepší, kdyby nám soupeř naložil, než takto. Chtěli jsme si druhý den spravit chuť, a to se povedlo," pokračuje Michal Nebeský.

"Druhý turnaj jsme si užili výborně, kluci makali a myslím, že si to vítězství zasloužili, hráli nejlepší fotbal. Čekali jsme finále s Edenem, ale ten se do něj nedostal. Proti soupeři ze ZŠ Františka Peřiny jsme věřili, že pokud si pohlídáme dlouhé balony, budeme dominovat," dodává trenér kbelských dětí.

Velké republikové finále, nazvané Svátek fotbalu, proběhne 3. a 4. června na stadionu v Hradci Králové.

Kategorie A

1. ZŠ a MŠ Radlická

2. ZŠ Kbely

3. ZŠ a MŠ Angel

4. ZŠ Jeseniova

5. ZŠ Lipence

6. ZŠ Dolní Chabry

7. Montessori ZŠ Archa

8. ZŠ a Rvj K Milíčovu

Kategorie B

1. ZŠ Kbely

2. ZŠ Františka Peřiny

3. ZŠ Eden

4. ZŠ Radotín

5. ZŠ Donovalská

6. ZŠ Bratří Venclíků

7. ZŠ a MŠ Parentes

8. ZŠ a MŠ Chelčického

Kategorie M

1. 2.SCIO škola

2. ZŠ Veltruby

3. Školy Avida

4. ZŠ a MŠ Horní Počaply

5. MŠ a ZŠ U Vrbiček

6. Universitní ZŠ a MŠ Lvíčata