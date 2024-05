Jižní část Středočeského kraje zná finalisty závěrečného turnaje letošního ročníku McDonald’s Cupu. Do celorepublikového kola v Hradci Králové si vybojovali účast ve starší kategorii žáci Základní školy Březové Hory v Příbrami, v mladší pak školáci Davle. Oba týmy doplní z malotřídek družstvo Vyžlovky.

Vítězné družstvo ZŠ Březové Hory | Video: Deník/Ondřej Jícha

Krajské kolo se stejně jako loni konalo ve Vlašimi. Ve starší kategorii žáků 4. a 5. tříd oslavili prvenství suverénní jízdou žáci Příbrami, kteří předloni v Teplicích slavili celkový triumf v mladší kategorii. Vyhráli všechny zápasy. V tom posledním v rámci šestičlenné základní skupiny si v přímém souboji postup poradili se Slaným a jeho výborně chytajícím gólmanovi. Kvalita směrem dopředu byla ale na kopačkách Základní školy Březové Hory.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

„Kluci, kteří tady byli letos, předloni vyhráli v mladší kategorii, takže jsme sem jeli s tím, že postoupíme. U nás bylo těžší okresní kolo. Tady byly zápasy z naší strany spíš na jednu bránu, stejně tak i utkání se Slaným, kdy to bylo o tom, kdy dáme první gól,“ řekl trenér a ředitel příbramské školy Josef Strejc.

Příbramští měli ohromnou střeleckou produktivitu rozmělněnou do několika hráčů, také si odvezli trofej pro nejlepšího střelce. K tomu také vyčnívala individualita Valéryho Koffiho, který patří ve svém ročníku mezi mezigenerační talenty. „Letos se na něj soupeři tak nezaměřili, proto byl kraj trošku jednodušší, na republice už budou vyspělejší týmy, kteří se na něj připraví,“ poznamenal kouč vítězného celku.

Podobně suverénní jako Příbram byli v mladší kategorii 1. - 3. tříd žáci Davle, kteří navázali na úspěch svých předchůdců z minulosti a podívají se na vyvrcholení letošního ročníku McDonald’s Cupu.

„ Turnaj byl určitě zajímavý. Větrné počasí nás motivovalo se rozběhat a zahřát. Kluci podávali super výkony, takže si myslím, že zaslouženě postoupili až na ten svátek fotbalu, na který se těšíme. Pro nás se jedná o úspěch a navázání na předchozí dekádu, kdy jsme se zúčastnili vyvrcholení turnaje a tam došli až do finále v Teplicích, na což bychom chtěli v Hradci Králové navázat,“ prozradil lodivod Lukáš Mráz.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Nejnapínavější turnaj a koncovku nabídla kategorie malotřídek. Loňský krajský vítěz z Hýskova se do závěrečných bojů dostal i letos. Jeho vyzyvatelem byl tentokrát celek Vyžlovky. Oba soupeři se potkali už ve skupině, kde svedli vyrovnanou bitvu a stejně tomu tak bylo i ve finále. V něm za celých dvacet minut nepadl gól a tak o vítězi a postupujícím musel rozhodnout nervy drásající penaltový rozstřel, po kterém se nakonec radovalo šťastnější družstvo z Prahy-východ.

„Kluci si něco podobného prožili poprvé a já s nimi. Ještě chvíli to bude doznívat. Nervy to byly obrovské. S finálovým soupeřem jsme hráli první zápas, takže jsme věděli, do čeho jdeme. Mužů říct, že jsme s tím nepočítali, ale kluci bojovali do poslední chvíle, byli namotivovaní. Pro nás je účast na republice je skvělá,“ jásala pedagožka Vyžlovky Iveta Kršňáková.

Naopak v Hýskově tekly pochopitelně proudy slz. Obhajoba účasti na republikovém šampionátu utekla týmu jen těsně. „Tým hrál úplně úžasně. Na konci hrály trošku nervy, kdo půjde kopat penalty, protože to byla obrovská zátěž na hlavu, kdo půjde střílet. I podpora z mé strany nepomohla k tomu, abychom rozstřel zvládli a postoupili dál. I tak jsou kluci úžasní. Zahráli jsme si, pro mě se jedná o výborný výsledek,“ mínila učitelka Lenka Štětková.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Týmové i individuální ceny předával společně s organizátory také brankář pražské Slavie, avšak nyní hostující ve Vlašimi Matyáš Vágner.. Reprezentant do 21 let je zároveň jedním z patronů jubilejního 25. ročníku McDonald's Cupu. Ten nyní po stovkách zápasů po celé republice čeká opravdový svátek na jediném místě. Na stadionu pod ikonickými hradeckými lízátky se bude hrát 3. a 4. června.