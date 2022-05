„Naše předchozí snaha může vyvrcholit. Na začátku kvalifikace jsme měli vizi, že nastane tento moment. Že se sejdeme před rozhodujícím zápasem s Anglií a budeme očekávat skvělé publikum na skvělém stadionu. Hrajeme o přímý postup, všichni se na to těší. Snad zápas zvládneme a pokud to šance dovolí, postoupíme přímo na mistrovství Evropy,“ přeje si trenér reprezentačního výběru do 21 let Jan Suchopárek.

„Proti Anglii je to pro nás stěžejní zápas proti soupeři, který je favoritem. Všichni hráči hrají Premier League. V prvním zápase jsme viděli jejich velkou kvalitu, ale zároveň jsme podali slabý a bojácný výkon. Věřím, že máme šanci uspět,“ vrátil se Suchopárek k listopadové porážce 1:3.Reprezentačního trenéra při této nominaci limitovaly zejména absence na postu obránců. Ze zdravotních důvodů chybí Jan Knapík, Robin Hranáč, Michal Fukala a záložníci Tomáš Solil s Tomášem Ostrákem.

„Hráče jsme vybírali na základě výkonů na jaře. Hráči ve většině případů ukázali vzrůst výkonnosti a ve spoustě případů byli důležitými hráči v týmech první a druhé ligy. I v zápasech o udržení, baráže a nadstavby. Odráží se v tom jejich kvalita,“ vysvětlil Suchopárek, který se rozhodl dát šanci i čtyřem nováčkům.

Kostru týmu bude tvořit Sparta

Těmi jsou brankář Jakub Markovič, obránci David Pech a Karel Pojezný a záložník Petr Jaroň. „Pojezný je hráč, který prokazoval dobrou výkonnost v zápasech dvacítek. Sáhli jsme po něm vzhledem k tomu, že máme zraněné stopery. Viděli jsme ho v utkáních v závěru skupiny o udržení. Hrál těžká utkání a podal velmi dobré výkony. I díky němu nešly Pardubice do baráže,“ objasnil trenér nominaci Pojezného. „Pech měl zranění během podzimu, ale postupně se dostal do základní sestavy Mladé Boleslavi a po příchodu trenéra Hoftycha hrál prakticky všechna utkání. Je využitelný na všech postech. V ročníku 2002 to navíc byl lídr. V zápasech ukazuje sebevědomí,“ dodal ke druhému neozkoušenému obránci.

V týmu ale pochopitelně nechybí ani osvědčená jména. Kostru týmu by třeba měli tvořit hráči pražské Sparty. Těch je v nominaci hned šest. „Museli jsme přihlédnout i k tomu, aby byla soudržnost týmu. I hráči, kteří nebyli tolik vytížení, do týmu patří a jsou lídry týmu. Proto v týmu jsou,“ vysvětlil Suchopárek.

Řeč byla například o plzeňském Pavlu Šulcovi, který v závěru mistrovské sezony mnoho příležitostí nedostával. I přesto v nominaci na klíčový duel nechybí. „Komunikovali jsme spolu v závěru sezony, kdy nedostával moc šancí. Je to ale jeden ze stěžejních hráčů, kteří do týmu patří. Jeho fotbalové a vítězné kvality do týmu patří. Je neodmyslitelnou součástí mužstva,“ řekl Suchopárek.

Jeho výběr čeká na začátku června hodně neobvyklý program. Tým se s Anglií utká o první místo ve skupině a přímý postup na evropský šampionát, pak ale bude mít desetidenní přestávku před utkáním proti Andoře. I proto dostanou hráči mezi oběma zápasy volno a sraz bude přerušený.

„Hráči budou mít volno, které můžou využít, jak uznají za vhodné. Potřebujeme být dobře naladění na poslední utkání, které nebereme na lehkou váhu. Termín utkání je ale tak rozhozený a v takové době, že jsme se rozhodli, že to vyřešíme takhle,“ objasnil Suchopárek, který počítá i s tím, že by se někteří hráči po zápase s Anglií mohli přesunout k reprezentačnímu áčku.

Národní tým do jednadvaceti let odehraje zápas proti Anglii v pátek 3. června v Českých Budějovicích. Andorru poté vyzve v pondělí 13. června v Brně.

Nominace české fotbalové reprezentace do 21 let

Brankáři: Vítězslav Jaroš, Matěj Kovář, Jakub Markovič

Obránci: Martin Cedidla, Denis Donát, Adam Gabriel, David Jurásek, David Pech, Karel Pojezný, Martin Vitík.

Záložníci: Lukáš Červ, Kryštof Daněk, Petr Jaroň, Filip Kaloč, Adam Karabec, Michal Kohút, Filip Souček, Pavel Šulc, Matěj Valenta, Jan Žambůrek

Útočníci: Tomáš Čvančara, Daniel Fila, Václav Sejk