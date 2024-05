Máme kvalitní tým. Všichni hráči, co jsou v něm, by mohli hrát od začátku. Je to také fotbalovost, máme šikovné hráče, soudržnost, jsme výborný tým a super parta, i s trenéry. Tým dělá hodně.

Soutěž ale jinak válcujete. Co je podle vás vaší největší silou? Je to velká kvalita na jednotlivých postech?

Byl to náročný zápas. Bohemka měla pár kluků z áčka, my také někoho měli. Myslím, že jsme ten zápas měli vyhrát, akorát nám to tam nespadlo. Dali jsme břevna, tyčky, měli další šance, ale bohužel to nezvládli.

Do konce sezony zbývá pět kol a na druhé Domažlice máte náskok pěti bodů. Jste spokojeni s dosavadním průběhem sezony nebo to mohlo být ještě lepší a náskok vyšší?

Zdroj: Deník/Michal KávaVáš tým je plný talentovaných mladíků, které doplňují ostřílení Škoda se Švecem. Jaké to je mít takové zkušené hráče v mužstvu?

Je to skvělé. Škoďák i Švíca jsou výborní hráči na hřišti i do kabiny. Pomáhají nám a jdou nám vzorem.

Pojďme teď k vám… vy jste z pozice obránce nastřílel už 11 gólů. V rámci celé soutěže jsou lepší jen tři hráči. Cítíte se ve výborné formě?

Cítím se dobře. Góly jsem dával odjakživa a jsem rád, že mi to tam padá i z beka. Někdy je to se štěstím, že si mě to najde, ale padá mi to tam a jsem za to rád.

Jak se to seběhne, že obránce nastřílí tolik gólů?

Trenéři po mě chtějí, abych doplňoval útok. Hrajeme náročný fotbal, snažím se zavírat zadní tyč, trenéři mě posílají na rohy, dal jsem z nich i pár gólů hlavou.

Říkal jste, že jste góly střílel už od mládeže…

Ano. Prošel jsem si všechny posty a padalo mi to tam od mala. Mám to asi v sobě. (usmívá se)

Máte nějaké oblíbené zakončení?

To ani ne. Snažím se to zakončit, jak to přijde.

Jaké jsou vaše fotbalové cíle?

Nejbližší cíl je s béčkem postoupit do 2. ligy a postupně se prosadit i v kádru áčka, když bude příležitost. Pak hrát první ligu a postupem času třeba i někde v zahraničí, kdyby to přišlo.

A na závěr… Jak dopadne derby?

Věřím klukům, že to zvládnou a ještě získají titul!