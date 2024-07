Shamrock v úvodním předkole postoupil přes islandského mistra. Měl štěstí. „Co jsme mohli vidět, je to dobře organizovaný tým, který pracuje tvrdě v defenzivě. Umí si vyčkat na chybu soupeře a pak udeřit z protiútoku, tam je velmi silný. Má několik velmi kvalitních a rychlých ofenzivních hráčů. Je to tým s velkou intenzitou, který chce hodně pracovat a jít přímočaře na bránu," přiblížil soupeře na předzápasové tiskové konferenci sparťanský kouč Lars Friis.

Doma nechal kapitána Filipa Panáka i oporu zadních řad Ángela Preciada. Prvního kvůli odpočinku před náročným programem a druhého kvůli nerozehrání po návratu z Copa América.

"Myslím, že bude dobré, když si Filip trochu odpočine, aby byl zase připravený. Máme opravdu hodně zápasů, na které se musíme připravit. Filip je výborný s míčem, ale myslím, že jsme výborně pokrytí tím, jak pracujeme. Způsob, jakým dostává míč přes řady prostředkem, je nedostižný. Preciado potřebuje trochu víc tréninku, aby se dostal do kondice, aby nebyl zraněný. Mohli bychom ho postavit do základu, ale nebylo by to dobré," vysvětloval Friis tyto kroky.

Po příletu do Dublinu na jeho svěřence čekal útulný stadion se skromným zázemím. "Je to opravdu krásný stadion. Jsem tu už podruhé, strašně se mi tu líbí atmosféra, irští fanoušci jsou dobří a stejně tak i sparťanští. Těším se na skvělý zítřejší zápas. Pro mě je to opravdový, pořádný fotbal. Už jsem pracoval v Anglii a tohle je normální prostředí, když sem přijdete. Mám to strašně rád. Tohle je součást fotbalu. Cítíte kulturu, cítíte historii," usmíval se Friis.

Pokud Sparta uspěje, postupuje do 3. předkola Ligy mistrů, kde se utká s vítězem rumunsko-izraelského souboje FCSB - Maccabi Tel Aviv. V případě neúspěchu si zahraje ve 3. předkole Evropské ligy proti poraženému ze souboje Cejle - Slovan Bratislava.

"Liga mistrů s sebou přináší velká očekávání, Sparta v ní dlouho nebyla. To chceme změnit. Je to sen každého mladého kluka. Dáváte si postupné cíle, ale ten největší je Liga mistrů. Potkat se s těmi nejlepšími týmy a hráči světa. Chceme toho dosáhnout," vzkázal soupeři i fanouškům záložník Sparty Lukáš Sadílek.

Kdo nepoletí přímo do Dublinu (a prý je takových odvážlivců jen zhruba šedesát), může zápas sledovat na televizních obrazovkách, konkrétně na stanici Sport2.