S blížícím se koncem léta pozvolna končí doba klidu a Asociace malého fotbalu České republiky vše usilovně chystá na start nového ročníku soutěží. To zároveň nabízí prostor ke shrnutí uplynulé sezony v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví. Pojďte se s námi podívat, co se v minulém ročníku stalo a na co se můžete těšit v tom nadcházejícím.

Česká reprezentace malého fotbalu

Dva velké turnaje absolvoval v minulé sezoně český národní tým. Nejprve to byl na přelomu října a listopadu světový šampionát ve Spojených arabských emirátech a čeští reprezentanti tam vypadli ve čtvrtfinále s Kazachstánem. Po remíze 3:3 musel rozhodnout penaltový rozstřel, ve kterém Kazaži zvítězili 3:2.

Na začátku června pak mistrovství Evropy hostilo Sarajevo, kde česká reprezentace skončila už v osmifinále. Domácí Bosně a Hercegovině podlehla 2:3 po penaltovém rozstřelu.

V nadcházející sezoně se o slovo opět přihlásí národní tým mužů do 23 let a poprvé také ženská reprezentace. Oba výběry čeká od 7. do 10. října mistrovství světa v chorvatském městě Mali Lošinj.

Světový šampionát v mužské kategorii přivítá od 21. května do 1. června ázerbájdžánská metropole Baku.

Superliga malého fotbalu

V celostátní soutěži malého fotbalu se v mužské kategorii vrátili na trůn hráči pražské Hanspaulky. V Superfinále, které 22. června hostil Český Dub, se jim v boji o zlato postavil Partyzan Příbram. Jeho mladíci ani podruhé za sebou ve finále neuspěli, po loňské porážce s Mostem tentokrát podlehli 3:4 Hanspaulce.

Pražené získali čtvrtý titul v historii Superligy malého fotbalu, čímž dorovnali brněnské Vikingy. V novém ročníku, který oficiálně odstartuje 15. září, se tak jeden z těchto klubů může osamostatnit na čele pořadí podle počtu prvenství.

Hanspaulka v červnovém Superfinále slavila mistrovský titul ve čtyřech kategoriích ze šesti, k mužům se přidali hráči do 10 let, 12 let a také do 23 let. Kategorii U19 ovládli Vikings Brno a na ženský trůn usedly hráčky Predátorů Praha, které jednoznačně 8:0 zdolaly výběr Jihlava Miners.

Český národní pohár

Klubové mistrovství republiky v malém fotbale, neboli Český národní pohár, tentokrát hostil Sportovní areál Prokopávka v Plzni. Po pěti letech opět vystoupali na trůn hráči TJ Spoje Praha, kteří se podruhé v historii stali klubovými mistry republiky v malém fotbale. Ve finále zdolali obhájce titulu BKMK Brno 3:2.

Evropská federace malého fotbalu už zveřejnila, kolik mužstev z jednotlivých zemí se zúčastní pohárových soutěží a je jasné, že do EMF Ligy mistrů nastoupí oba čeští finalisté. Spoje Praha a BKMK Brno se poměří s evropskou elitou od 5. do 8. září v polské Varšavě. V loňském ročníku v rumunském městě Oradea došly čeští zástupci BKMK Brno a Ostravský Zábřeh do osmifinále.

EMF Eurocup, který stejné jako v loňském roce přivítá bulharské letovisko Sunny Beach, si zahrají tři české celky. Turnaj se uskuteční od 18. do 21. září a české barvy budou hájit HAFA Havlovice, FC Laguna Pardubice a Borussia Dortšpunt Praha. V loňském ročníku vypadly SK Véska Olomouc i TFT EDERA Pardubice v osmifinále.