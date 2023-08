/VIDEO, FOTOGALERIE/ Byl to svátek. Lépe řečeno vydařená oslava narozenin. Fotbalová Loučeň si připomněla sto třicet let od doby, kdy se hrál na českém území první fotbalový zápas. A pořadatelé si připravili opravdový bonbonek, loučeňský A tým se postavil v exhibičním utkání staré gardě Bohemians. V čele s Antonínem Panenkou a Karolem Dobiášem. Zelenobílí museli skousnout těsnou porážku 4:5.

Na Loučen si připomněli nestarší fotbalový zápas na českém území, který se hrál před 130 lety. Domácí A tým hrál proti gardě Bohemians | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Byly to parádní oslavy, všechno splnilo účel,“ byl spokojený dlouholetý funkcionář klubu Otakar Ottomanský. „Panuje spokojenost, přišlo dost lidí. Ale mohlo jich být klidně i víc,“ přidal ještě nedávno trenér loučeňského mužstva.

Za klokany nastoupili třeba Hartig, Slunéčko, Slezák, Michal Petrouš nebo Škoda. A také se na chvíli objevil na place Karol Dobiáš. To Antonín Panenka strávil čas okolo hrací plochy. Mnohokrát vyhověl žádosti o fotku, prohodil krátkou řeč a rozdával úsměvy a šířil dobrou náladu. „To je fotbálek, to je paráda,“ hlásil na stadionu, přitom prstem poklepával na zvednutý půllitr s pivem. „Panenka byl sice v dresu, ale do hry nezasáhl. Neustále se fotil, věnoval se věcem okolo fotbalu,“ podotkl Ottomanský.

Padlo devět branek, k vidění byla spousta parádiček. Přítomní se museli pobavit. „Lidé se bavili hlavně při utkání Bohemky. Padlo dostatečně gólů a většinou byly pěkné. Byli jsme také moc rádi, že nás navštívilo vedení fotbalového svazu v čele se šéfem Fouskem, který provedl slavnostní výkop. Dále pak hejtmanka, nebo zástupci středočeského fotbalového svazu,“ těšilo Ottomanského.

První fotbalový zápas na českém území se odehrál 18. dubna 1893 v Praze na Císařské louce. Loučenská jedenáctka tehdy nastoupila proti německé Regattě a prohrála 0:5. Zápas je považován nejenom za první oficiální fotbalové utkání na českém území, ale také za počátek existence současného FK Loučeň 1893.

