Praha - Sparta v semifinále tuzemského poháru vyzve Jablonec, Plzeň poměří síly s Mladou Boleslaví. Rozhodl o tom čtvrteční los v sídle FAČR na Strahově. První zápasy jsou na programu 6. dubna a odvety 13. dubna. Utkání Sparty s Jabloncem se však budou hrát v náhradním termínu, závislém na výsledku pražského celku ve čtvrtfinále Evropské ligy s Villarrealem.

Sparta - Liberec: Kehinde Fatai v akci | Foto: DENÍK/Michal Káva

Problém? Posunut bude i termín pohárového finále původně naplánovaný na středu 27. dubna.

"S termíny to bude složité, ještě tam máme odložený zápas s Duklou. Ale myslím, že to vymyslíme," řekl zástupce Sparty Rudolf Baťa.

"Není to komplikace jen pro Spartu, už jsme se zápasem počítali," přidal sportovní ředitel severočeského klubu Ivan Horník. "Respektujeme, že je Sparta posledním zástupcem v pohárech, takže jí musíme vyjít vstříc a budeme držet palce, aby postoupila," dodal.

Jablonec v minulém ročníku na cestě do finále vyřadil Spartu ve čtvrtfinále a bez šance není ani teď. Letenský celek se totiž po postupu přes obhájce trofeje z Liberce netajil tím, že kvůli nabité termínové listině možná nasadí hráče z juniorky.

"To jsou jen spekulace. Navíc Sparta může i tak postavit tým konkurenceschopný všem soupeřům z ligy," poznamenal Horník.

Mladá Boleslav si přála Spartu

Mladá Boleslav si právě kvůli nabitému programu přála Spartu, nakonec ji však čeká vedoucí tým ligy Plzeň.

"Jednak mají našlapaný program a také by to pro naše diváky bylo zajímavější. Neříkám, že s Plzní to nebude, ale v našem mužstvu je spousta sparťanů a bylo by to pro ně pikantní. Plzeň je každopádně velký favorit," řekl sportovní sekretář Vladimír Rosenberger.

Viktoria, která na podzim v lize porazila Mladou Boleslav 1:0, přistoupila k losu pragmaticky. "Vybraného soupeře jsme neměli, chtěli jsme hlavně hrát první zápas venku a to se splnilo, takže jsme spokojení," prohlásil sportovní ředitel vedoucího celku ligy František Mysliveček.

