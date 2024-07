/FOTOGALERIE/ O tom, že fotbalisté Sparty postoupí z 2. předkola Ligy mistrů přes irský Shamrock nikdo nepochyboval. Na výhru 2:0 z minulého týdne navázali domácím úspěchem 4:2, ale trenéry i fanoušky nenechával v klidu velký počet šancí, do kterých se soupeři dostali. "Na to se musíme zaměřit, silnější soupeř by nás totiž potrestal," má jasno David Pavelka, který se postavil na pozici stopera.

"Ty dva inkasované góly byly známkou nesehranosti, ale jinak jsem se na stoperu cítil dobře, protože už na té pozici delší dobu nastupuju v tréninku," vysvětloval po zápase mezi novináři.

V nepřítomnosti zraněného Filipa Panáka vyběhl na trávník s kapitánskou páskou. "Odehrál jsem s ní už dost zápasů, takže to na hřišti nevnímám. Jinak je to pro mě hezké období. Po roce hraju bez bolesti, nejsem ničím limitován. Jsem rád, že jsem od trenéra dostal důvěru na tolik minut. Doufám, že jsem ho nezklamal," usmíval se.

Bude-li Sparta v plné síle, tolik prostoru už na něj ale možná nezbyde. "Vnímám, že se někteří kluci už uzdravili a proto budu dostávat méně prostoru. Ale snažím se být připraven přesně na tyto momenty, kdy za někoho zaskočím," poznamenal.

Sparťané měli převahu, irského soupeře přestříleli, ale ten dokázal na první dva góly domácích vždy rychle odpovědět. "Kdybychom to zvládli s nulou, bylo by to lepší. Na druhou stranu, aspoň je na čem pracovat. Ukážeme si chyby a další zápas budeme lepší," řekl David Pavelka.

Do základní sestavy nasadil trenér Lars Friis tři letní posily - Rosse, Imanola a Krasniqiho, všichni si vedli výborně.

"Musíme pochválit skauting a vedení. Jde o opravdu kvalitní posily, které rychle zapadly do našeho systému. To snad ani nikdo z nás nečekal. Skvěle se také začlenily do týmu. Padlo klišé takové té české kabiny, protože cizinci už tu skoro převládají. Zatím nám to funguje, atmosféru si hýčkáme. Vítězné zápasy tomu pomáhají," dodal.

Úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů sehraje Sparta v úterý 6. srpna od 20 hodin. Jejím soupeřem bude vítěz izraelsko-rumunského souboje Maccabi Tel Aviv - FCSB (středa 31. července večer). První zápas před týdnem v Bukurešti skončil remízou 1:1. Izraelský mistr hraje své domácí zápasy kvůli konfliktu v Gaze v Budapešti.