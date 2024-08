Během zápasu podával sebejistý výkon a ukazoval, že začátek sezony ho zastihl v opravdu skvělé formě. Od začátku musel být ve střehu, domácí tým se chopil iniciativy od úvodního hvizdu. „Vždycky je příjemné, když máte hned od začátku práci, jste v zápřahu. Díky rozehrávce jsem se ale dostal do zápasu i tak, od první minuty mě vtáhl,“ rozpovídal se po utkání mezi novináři.

„Práce bylo dost, soupeř se tlačil dopředu, chtěl to rozhodnout doma. Ze začátku se nám Lille dařilo eliminovat, nepouštěli jsme je do šancí. Ve druhé půli už nás ale bohužel dokázali otevřít, ačkoli manko je stále hratelné. Doma jsme velmi silní, kartami určitě zamícháme,“ popisoval průběh horkého francouzského večera.

Odečteme-li jeden vlastní gól, před tímto zápasem inkasoval Kinský v sedmi ligových a pohárových duelech jediný. Lille ale ukázalo extratřídu.

„Bojujeme o Ligu mistrů, je jasné, že soupeři budou mít vysokou kvalitu. Dvakrát mi to nechytatelně vymetli, nadšený z toho samozřejmě nejsem. Doma už je do podobných příležitostí pustit nesmíme,“ přiznal.

Antonín Kinský po zápase v Lille:

| Video: Youtube

Dostat se do nejprestižnější a nejštědřeji dotované soutěže je pro všechny slávisty obrovskou motivací. Domácí odveta ale bude také mimořádně náročná.

„Všichni chceme hrát Ligu mistrů, poslouchat před zápasy znělku, vidět obrandované stadiony. Je to náš sen a uděláme všechno pro to, abychom si ho splnili. S domácími fanoušky v zádech budeme nepříjemní hned od první minuty. Když dáme první gól, druhý přijde taky, prostě ho tam dotlačíme. Jako malý jsem koukal na tátu a představoval si, že budu jednou na jeho místě, že si poslechnu hymnu Ligy mistrů. Proti Lille se mi to poprvé splnilo, beru to jako ještě větší motivaci odvetu zvládnout,“ dodala opora Slavie.