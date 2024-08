Do Manchesteru, do Leverkusenu, doma třeba Priskeho Feyenoord či milánský Inter. Fotbalisté Sparty se poslední srpnový čtvrtek večer dozvěděli jména osmi soupeřů, s nimiž se utkají v nejprestižnější klubové soutěži, Lize mistrů. "Když bylo hotovo, tak jsem se trochu pousmál, protože všechny zápasy pro nás budou hodně těžké," přiznal sparťanský obránce Jaroslav Zelený.

Každý z hráčů měl nějaké přání, Zelenému zrovna nevyšlo. "Nejvíc jsem si nepřál hrát na City a ty jsme dostali hned na začátku. Bude to hodně těžké. Neměl jsem nikoho, koho bych si přál nejvíc. Feyenoord bude samozřejmě taky pikantní," usmál se s narážkou na soupeře, kterého vede kouč Brian Priske, jenž je podepsaný pod sparťanskými tituly z posledních dvou sezon.

"Mohla by to být sranda, pokud bychom dostali Feyenoord," říkal aktuální kouč Sparty, Priskeho nástupce a krajan Lars Friis. A sranda tedy bude, ve sparťanské kabině je k ní nyní hodně důvodů. "Pořád jsme museli poslouchat řeči Tomáše Sivoka (sportovní manažer A týmu - pozn. autora), že on už Ligu mistrů na Spartě hrál a my ne," smál se.

"Velmi přísný los, ale na soupeřích nezáleží. Liga mistrů je plná špičkových týmů. Těším se, až to vypukne," usmál se do kamer klubové televize Lars Friis.

Na zvučné soupeře se těší všichni, Friisův asistent Tim Sparv je rád, že se potká s kamarádem. "Čeká nás spousta zajímavých utkání s velikány, ale i s bývalými kolegy. Těším se na zápas s Leverkusenem, kde hraje můj kamarád a bývalý spoluhráč Lukáš Hradecký. Skvělé soupeře přivítáme také na Letné," poznamenal.

Najde se mezi týmy, který se dá považovat i za outsidera? Prý by se našel. "Všechny ostatní týmy jsou hodně dobré, bude to s nimi hodně těžké. Tedy volím Brest, ale spíš vzhledem k tomu, že je nemám úplně nakoukané," dodal Jaroslav Zelený.