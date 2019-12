Postup už je ztracen, ovšem ve hře je stále mnoho. Prestiž, možnost ukázat se celému světu a také nějaký ten milion do klubové kasy.

K lepším výsledkům chyběly góly

„Motivace je velká. Jde o čest, rozhodně nechceme udělat nějakou ostudu. Je to Liga mistrů, nic většího neexistuje. Jedná se o poslední zápas a my na hřišti necháme všechno. Chceme po sobě zanechat dobrý dojem,“ vzkazuje obránce Jan Bořil.

Trenér Jindřich Trpišovský si ovšem moc dobře uvědomuje, jak náročný soupeř jeho svěřence dnes večer čeká.

„Ohledně rychlostní vybavenosti to bude nejtěžší utkání,“ míní.

„Dortmund má extrémně rychlé hráče. Když jsme v ostatních utkáních ve skupině udělali chybu, mohli jsme to někdy ještě zachránit. Pokud se nám to stane teď, tak jejich hráče už nechytíte,“ uvědomuje si kouč, že klíčem k úspěchu bude uhlídat nebezpečné hráče domácích.

„Uvědomujeme si, kde hrajeme, ale chceme si utkání v Dortmundu pamatovat tak, že jsme dali gól a vytvořili si šance,“ upozorňuje.

Dobrý dojem Slavia na mezinárodní scéně zanechá bez ohledu na dnešní výsledek. Svojí aktivní hrou a ohromnou fyzickou kondicí si vysloužila pochvalu od věhlasných odborníků.

Jestli se něco partě z Edenu nepodařilo podle představ, tak to byla koncovka.

Přestože soupeře několikrát přehrávali, nedokázali to vyjádřit střelecky. A to je stálo i možný postup do další fáze Ligy mistrů. Zejména při zápasech na Interu a doma s Barcelonou.

A také švýcarský kouč Dortmundu Lucien Favre chválil pražský tým za bojovnost a aktivitu.

„Ze začátku nám ostatní týmy ve skupině nevěnovaly pozornost, a nakonec se pak na nás Inter připravoval čtrnáct dní. Je pro nás vyznamenání, že se o nás soupeř zajímá,“ těší trenéra Trpišovského.

„To, že nás berou vážně takové týmy, jaké máme ve skupině, je důvod, proč jsme ve Slavii před dvěma lety vydali touhle cestou,“ neskrývá nadšení.

Zlomí Pražané německé prokletí?

Už dvanáct zápasů čekají české kluby na to, že na pohárové úrovni porazí soupeře ze sousedního Německa.

Uspěje dnes večer pražská Slavia?

Borussia Dortmund si nemůže dovolit nic vypustit. Aby mohl přemýšlet o postupu do další fáze Ligy mistrů, musí vyhrát a navíc ještě doufat ve ztrátu Interu doma s Barcelonou.

„Přijeli jsme budovat jméno Slavie a samozřejmě chceme bodovat,“ přeje si kapitán Tomáš Souček.

Tak snad se mu přání splní a Slavia udělá fanouškům radost.