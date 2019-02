Praha /FOTOGALERIE/ - Fotbalisté Liberce ve 23. kole první ligy vyhráli 1:0 na hřišti Bohemians 1905 a pojistili si čtvrté místo v tabulce. Slovan díky gólu Ghaňana Isaaca Sackeyho ze 44. minuty ukončil pražskému týmu sérii sedmi domácích utkání bez porážky. „Klokani" v zápase trefili čtyřikrát brankovou konstrukci.

„Z mého pohledu šťastné vítězství. Bohužel pro domácí, protože dneska se to přiklonilo k nám. Fotbal je někdy strašně krutý, pro domácí byl krutý, nám to přineslo tři body," řekl na tiskové konferenci trenér Liberce Jindřich Trpišovský.

Liberecký Shala sice už ve druhé minutě dostal míč do sítě, ale gól nebyl uznán pro ofsajd. Další akci albánského záložníka zlikvidoval domácí brankář Zlámal. Na druhé straně Hubínkovu střelu zastavilo břevno.

Aktivnějším Bohemians ve finální fázi chyběla přesnost. Deset minut před pauzou Mosquera vyslal Schicka, který přešel přes Sackeyho, ale ztroskotal na Koubkovi. Liberecký gólman pak měl i hodně štěstí, protože Mosquerův pokus se odrazil od levé do pravé tyčky.

„Štěstí jsem vlastně měl jenom při těch dvou tyčích, jak to tam jelo po brankové čáře. Ty dvě břevna jsou slyšet, ale stejně je to vedle," uvedl Koubek, který následnou tvrdou ránu Acosty vytáhl na roh.

„Celý první poločas jsme dominovali. A i když to nebylo herně úplně podle mých představ, tak jsme byli o hodně lepší," konstatoval kouč Bohemians Roman Pivarník.

Takzvaný gól do šatny

Hráči Slovanu domácí tlak ustáli a minutu před pauzou otevřeli skóre z rohu. Míč propadl k volnému Sackeymu a jeho střela z úhlu i s přispěním tyče zapadla branky. Ghanský záložník si připsal premiérový ligový zásah v sezoně. „Dneska v podstatě z jedné pořádné šance jsme dali branku. Sackey snad dal první gól v životě," podotkl Trpišovský.

Bohemians se ve druhém poločase snažili nepříznivý stav zvrátit, ale hodně chybovali v rozehrávce a dlouho se nedostávali ani k liberecké šestnáctce. Až v 84. minutě si na Čížkovu standardku naskočil Krch, jenže hlavičku poslal jen do náruče připraveného Koubka. Toho v nastavení počtvrté zachránila branková konstrukce, když břevno napálil pro změnu Jirásek.

„Po té herní stránce zápasy zvládáme, ale někdy se to štěstíčko bohužel obrátí zády. Vyřešili jsme stadion, což je plus, ale fotbalově se dnes štěstí otočilo opačně," uvedl Pivarník, který připomněl, že Praha v týdnu schválila koupi Ďolíčku do svého majetku.

Severočeši tak venku vyhráli třetí ligový zápas po sobě bez inkasovaného gólu. Naopak Bohemians mají na předposlední Olomouc už jen pětibodový náskok.

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 0:1

Branka: 44. Sackey. Rozhodčí: Paták - Nádvorník, Hrabovský. ŽK: Schick - Coufal, Pokorný, Luckassen, Bartošák. Diváci: 4923. Poločas: 0:1.

Bohemians: Zlámal - Čögley, Krch, Šmíd, Havel - Švec - Acosta (63. Čížek), Hubínek (71. Lulič), Jirásek, Mosquera (63. Bartek) - Schick. Trenér: Pivarník.

Liberec: Koubek - Coufal, Hovorka, Pokorný, Sýkora - Sackey (71. Bartošák), Breite - Jefremov, Shala, Vůch (65. Folprecht) - Bakoš (76. Luckassen). Trenér: Trpišovský.

Sobotní výsledky 23. kola první fotbalové ligy

Jablonec - Zlín 3:1 (1:1), Příbram - Mladá Boleslav 2:3 (1:0), Slovácko - Sparta 2:0 (1:0), Teplice - Brno 0:1 (0:0), Plzeň - Jihlava 2:0 (1:0).

