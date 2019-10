„Ve třetí nejvyšší soutěži jsou veliké rozdíly mezi týmy. Některé jsme přehráli lehce, jiné jsou naopak plné kvalitních fotbalistů,“ říká trenér sparťanů Václav Kotal. Po zrušení juniorské ligy, obnovení B-týmů a rozšíření třetí nejvyšší soutěže se na Letné netajili postupovými ambicemi s následným vytvořením kvalitního druholigového celku pro rozehrání se hráčů z áčka.

„Postupu bychom se rozhodně nebránili,“ přikyvuje Kotal. V současné době sleduje hlavní úkol: dát kádru finální podobu. „Když jsme přišli v létě k mužstvu, mělo čtyřicet hráčů. Teď děláme postupnou selekci. Nejde ale všechno najednou, protože kluci mají smlouvy, nechceme o ně přijít a těžko se většímu počtu fotbalistů shání angažmá,“ vysvětluje kouč. Příprava béčka ale skýtá řadu úskalí. „Počítali jsme s tím, že budeme mít pokaždé dvě až tři posily, ale velký počet zraněných v áčku nám plány zkomplikoval.“

Profíků se tak v béčku tolik neobjevilo. Výrazně dal o sobě vědět snad je rekonvalescent Ben Chaim. Po roce a půl nastoupil do utkání proti Hostouni a zářil. „Dal dva góly, k tomu přidal dvě asistence, ale v dalším zápase se opět zranil. Teď o víkendu za nás měl nastoupit Pulkrab, ale také se těsně před tím zranil,“ lituje Kotal. „Chybí nám větší důraz v útočné fázi a trochu více zkušeností,“ uvědomuje si aktuální problémy.

Vácha by potřeboval dalšího parťáka

V letní přestávce se nenašlo v kabině Letenských místo pro Lukáše Váchu, který byl přeřazen do rezervy. „Snaží se pomáhat, má návyky z profesionálního fotbalu, ale potřebovali bychom, aby byl tahounem i na hřišti,“ přeje si trenér. „Hledáme pro něj ideální post. Doplácí na to, že k sobě nemá dalšího kvalitního spoluhráče. Rozdává přihrávky, ale když se mu nevrátí, má to těžké,“ doplňuje k tématu.

V neděli dojde v ČFL k derby pražských „S“. Hrát se bude od 10.15 hodin v tréninkovém areálu Slavie v Horních Počernicích. „Těšíme se,“ usmívá se Kotal. „Za Slavii nastupuje několik hráčů, které jsem vedl v reprezentaci.“

Nedá se ale očekávat, že by nastoupilo hodně hráčů z prvoligových týmů. „Slavia hraje evropské poháry, my máme spoustu zraněných,“ vysvětluje Kotal. Přestože neočekává mnoho posil, věří, že alespoň na úrovni béček vrátí červenobílým prohru ze zářijového „velkého derby“ na Letné.