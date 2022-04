Nejslavnější část své historie ale začal psát vyšehradský fotbal až v jednadvacátém století, kdy nastupoval pravidelně ve třetí a čtvrté nejvyšší soutěži a vyzkoušel si i účinkování ve druhé lize! Vzestup ale započal už na sklonku devadesátých let, kdy mužstvo během tří let přeskočilo z přeboru do divize a následně i do České fotbalové ligy.

První střetnutí s třetiligovým fotbalem pro Vyšehrad ovšem nedopadlo nejlépe. Slavoj vyhrál ve 34 kolech jen osmkrát, posbíral 27 bodů a na příštích šest sezon se pakoval zpátky do divize. Vyšehradu nakonec pomohla reorganizace skupin. Zatímco v roce 2006 skončil pražský klub v divizi B až na sedmém místě, o rok později v divizi A už byl první a opět slavil postup.

Ve třetí nejvyšší soutěži se ale výsledky opět nedostavovaly. Vyšehrad skončil dvanáctý a šestnáctý a ve třetí sezoně opět sestoupil. Definitivní adaptace do TOP 3 českých lig přišla až v roce 2014. Vyšehradští postoupili ze druhého místa do ČFL a hned v první sezoně vybojovali posun do druhé ligy! Povedlo se jim to i přesto, že v ČFL skončili až třetí.

Soutěž tehdy ovládli střížkovští Bohemians. Ti však postup odmítli a místo toho se rozhodli hrát Pražský přebor, kde se nakonec tým úplně rozpadl. Právo posunout se do Fotbalové národní ligy proto dostaly druhé Domažlice a třetí Vyšehrad. Domažlice tuto možnost odmítly, zatímco Pražané si poprvé v historii druhou ligu zahráli.

Příliš slavně si v ní ale nevedli. Výsledkem bylo pět výher, poslední místo a okamžitý sestup. Zpátky do FNL se vrátili Vyšehradští až v roce 2019 a po dvou letech znovu sestoupili. V té době už se ale nad klubem začalo smrákat a přicházely těžké časy.

Korupční aféra a pád o dvě patra níže

Problémy ve vyšehradském klubu způsobil sportovní manažer Roman Rogoz, který k týmu přišel už v roce 2018. Právě on se nechvalně proslavil ve stále vyšetřované korupční aféře, kdy měl ovlivňovat zápasy ve prospěch svého týmu. Tak se dělo už v postupové sezoně a následně i ve druhé lize, celkem se mělo jednat o osm ovlivněných zápasů. Sám Rogoz byl zatčen v říjnu 2020 a dodnes je vyšetřován.

Rozsáhlá aféra pochopitelně zasáhla i vyšehradský klub. Trest zněl jasně – zákaz účasti v jarní části ČFL a pád o dvě patra níže. Vyšehrad by tak měl od příští sezony hrát jen Pražský přebor. Klub se proti tomuto verdiktu odvolal a když neuspěl, obrátil se i na soud. U něj žádá, aby byl tým okamžitě navrácen do třetí ligy, jejíž jarní část už se rozeběhla.

Zatím se ale vyšehradský A tým neúčastní žádných soutěží a velká část hráčů už ho opustila. Po podzimu se přitom nacházel hned na druhém místě tabulky a reálně mohl pomýšlet na návrat do FNL. Klub, za který v minulosti nastupovali například Lukáš Došek, Marek Kincl nebo Martin Pulpit, ale místo toho čeká stěhování o dvě soutěže níž.

Lavi si zahrál proti Vltavínu i Slavii

Vyšehradský klub se v poslední době proslavil hlavně touto nelichotivou korupční aférou. Do povědomí lidí se zapsal ale už v roce 2016 daleko pozitivnějším způsobem. Na internetové televizi Obbod TV se právě tehdy začal vysílat stejnojmenný seriál, který se stal okamžitě hitem. Byl dokonce natolik populární, že fiktivní fotbalová hvězda Julius „Lavi“ Lavický si v dalších letech skutečně za vyšehradský klub zahrála!

Herec Jakub Štáfek, který hlavní postavu ztvárnil, oblékl dres Vyšehradu poprvé v červnu 2017. V rámci 31. kola ČFL tehdy nastoupil proti Vltavínu a do statistik se nezapsal, byť měl jednu velkou šanci. Hlavně ale na zápas přilákal spoustu svých fanoušků. Na zápas si našlo cestu 2320 diváků a řada z nich přišla právě na Laviho. Domácí Vyšehrad tehdy prohrál 2:3. „Kdyby se Kuba trefil, tak bych vrátil trenérský průkaz,“ smál se po utkání trenér Vltavínu Martin Frýdek.

Lavický se ale objevil na hřišti v dresu Vyšehradu ještě jednou. Došlo k tomu na podzim 2019 a vyšehradským soupeřem nebyl v rámci MOL Cupu nikdo menší než pražská Slavia! Lavický, imaginární odchovanec letenské Sparty, naskočil na posledních osm minut, ale nezabránil vysoké porážce 0:8.I tak ale udělala tato postava, která v sobě snoubí všechny negativní vlastnosti fotbalistů, Vyšehradu skvělou reklamu. Otázkou je, jaká budoucnost nyní na klub čeká.