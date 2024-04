RunCzech přivádí do Prahy další velkou hvězdu. Na start sobotního 1/2Maratonu Praha se postaví i úřadující mistr světa na této distanci Sabastian Kimaru Sawe. Po boku keňského šampiona nastoupí v prestižním závodě i další skvělí vytrvalci, ale i rekordních 15 500 běžců ze 115 zemí.

Pražský půlmaraton ozdobí Keňan Sabastian Kimaru Sawe.Zdroj: RunCzech„Každoročně do Prahy zavítají hvězdní závodníci, ale letos je to opravdu absolutní extratřída. Věříme, že Saweho výkon bude jedním z vrcholů ročníku,“ uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. Vyprodaný závod, který se pyšní známkou kvality Elite Světové atletiky, bude odstartován 6. dubna v 10.00 na Bubenském nábřeží. Sawe se stal půlmaratonským králem loni v říjnu v Rize, kde zaběhl čas 59:10. Jeho osobní rekord je ale mnohem lepší (58:29) - zaběhl ho ve Valencii tři týdny po titulu. Devětadvacetiletý běžecký fenomén do Prahy zavítá poprvé, a to rovnou z mistrovství světa v krosu v Bělehradě, kde skončil sedmý.

Kdo získá prvenství v domácí kategorii? Nejrychlejší čas v Praze (58:47) zaběhl před dvanácti lety Etiopan Atsedu Tsegay. Odolá jeho výkon Saweho útoku? Nebo se na trůn prosadí někdo z dalších elitních Afričanů? Do souboje o prvenství budou chtít promluvit jeho krajané Geofry Toroitich Kipchumba (osobní rekord 59:13) a Patrick Kabirech Mosin (59:31).

Na startu nebude chybět Maxwell Kortek Rotich z Ugandy, který byl loni v české metropoli druhý za 61:06. Z Evropanů se dávají největší šance Irovi Stephenu Scullionovi (61:08), Portugalci Héliu Gomesovi (62:07) a Španělovi Abdennasseru Oukhelfenovi (62:51). Evropské maximum pražského závodu je 62:17. I v tomto případě existuje velká šance na jeho pokoření.

Formu z keňského soustředění budou chtít prodat i Češi - obhájce loňského prvenství v domácí kategorii Patrik Vebr (65:42) s držitelem nejlepšího českého výkonu, nestárnoucím Jiřím Homoláčem (63:23). Bez šancí není ani Martin Zajíc (64:28).

RunCzech přichystal pro 24. ročník 1/2Maratonu Praha řadu novinek. Kromě navýšeného počtu registrací na 15 500 běžců se bude nově startovat na Bubenském nábřeží vedle nové lávky u Holešovické tržnice.

1/2Maraton Praha poběží celá řada známých osobností, například populární herec ze seriálu Smysl pro tumor Filip Březina, dorazí i nejvlivnější sportovní influencerka roku 2023 Lisa Migliorini alias thefashionjogger, která má na Instagramu přes 2,3 milionu sledujících.