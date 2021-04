Osmifinálová odveta Evropské ligy, která se odehrála v březnu na stadionu Ibrox v Glasgow, rozdmýchala obrovské vášně.

Kúdela v závěru utkání přišel za Glenem Kamarou a se zakrytou pusou mu řekl několik slov. "Jsi zku*vený chlapík," tvrdí český reprezentant. Ovšem finský protějšek od začátku vypráví něco jiného. Slyšel prý tuto větu: "Jsi zku*vená opice, ty víš, že jsi."

Čtyřiatřicetiletý odchovanec Slovácka od začátku odmítal, že by užil slova, z nichž jej Kamara obvinil.

Kúdela je závěrem zaskočen

Jenže podle všeho se UEFA s jeho stanoviskem nespokojila. Vynesla trest, který je v exemplární výši.

"Jsem zaskočen, že disciplinární komise UEFA dospěla k jinému závěru než předtím její inspektor. Podle něj neexistovaly přesvědčivé důkazy pro mé obvinění z rasismu, které nadále odmítám," vzkázal Kúdela přes advokátní kancelář Urban & Hejduk, která jej zastupuje.

Slavia se od svého hráče v tuto chvíli distancovala. "Toto rozhodnutí jako klub respektujeme," uvedl Jaroslav Tvrdík, boss českého šampiona v oficiálním prohlášení. "Lituji toho a omlouvám se Glenu Kamarovi," dodal.

Funkcionáří z Edenu dále připomněli, že sešívaní nikdy nikoho nediskriminovali a jejich dlouhodobým cílem je budovat klub s heslem "Slavia pro všechny".

Uvidíme, řekl kouč Šilhavý

Na druhou stranu pyká rovněž jeho protějšek. Důvod? Po zápase napadl Kúdelu v útrobách stadionu, za což dostal stopku na tři utkání.

Důležitá skutečnost? Trest se vztahuje i na reprezentační zápasy, tudíž Kúdela nebude k dispozici pro evropský šampionát.

"Trest se mi zdá hodně vysoký. Uvidíme, jestli se Ondra odvolá. Pokud by ale trest na Euro zůstal, bylo by to pro nás samozřejmě citelné oslabení. Určité varianty v hlavě mám, ale v tomto směru nechci předbíhat. Uvidíme, jak se situace vyvine," řekl kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Za pozornost stojí dvojí metr: Kúdela nesmí do reprezentace, ale na Kamaru se to podle britských médií nevztahuje - mohl by tak na letošním mistrovství pomoci svému Finsku, které se poprvé kvalifikovalo na závěrečný turnaj.

UEFA ve středu zároveň rozhodla o čtyřzápasovém trestu pro Kemara Roofea, který surově kopl brankáře Ondřeje Koláře do hlavy.

O vině a trestu bude řeč v dalších hodinách a dnech. Už ve čtvrtek nastoupí Slavia proti Arsenalu. Vyjádří hráči svému parťákovi solidaritu?