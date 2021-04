Příští zastávka: švýcarský Nyon, sídlo UEFA. Právě tam nyní musí 34letý reprezentant doručit svoje odvolání proti zákazu startu v deseti utkáních na evropské scéně. „Má na to tři dny a musí zaplatit tisíc eur. Ale je pravděpodobné, že ve fotbalovém prostředí nebude vůle trest změnit,“ uvedl pro Deník nejmenovaný funkcionář, který je s celou kauzou obeznámen. Kolem případu Kúdela se v posledních dnech našlapuje hodně opatrně.

Důvod? UEFA. Bossové z Nyonu obvykle nedopouštějí diskusi. Nelíbí se jim revolta. A Slavia už ji dvakrát „zkusila“ – v roce 2018 s Dynamem Kyjev a loni na podzim po vyřazení z play-off Ligy mistrů.

To je i pro Kúdelu potíž. Ale přes tuhle kaňku musí odvolací komise případ znovu prozkoumat, především v tolik diskutované rovině práva a důkazů. Ale i když potvrdí verdikt, pořád to neznamená, že by měl český fotbalista propadat panice.

Kúdela se totiž ještě může obrátit na jednu instanci. O kousek dál, ale také na břehu Ženevského jezera, sídlí CAS, což je arbitrážní soud pro sportovce (trenéry, kluby…).

„Předpokládám, že věc skončí v Lausanne,“ konstatoval renomovaný sportovní advokát Jan Šťovíček. „Myslím, že tam má šanci,“ dodal muž, jenž zastupoval Martinu Sáblíkovou a Romana Kreuzigera.

Mezery v tvrzeních

Výhodou je, že případ u arbitráže vždy posuzují tři nezaujatí rozhodci: „Ovšem jednoho si lze vybrat. Takže když Kúdela nominuje člověka z Maďarska, dá se tušit, že k případu přistoupí jinak než Angličan."

Český fotbalista navíc může využít dalších skutečností, například mezer v tvrzeních Glena Kamary, který měnil svou výpověď. Možná by se dal využít i rozfázovaný záznam situace.

„Bude muset. Lidé tady si to neuvědomují, ale důkazní břemeno v případě rasismu ustupuje do pozadí,“ dodal Šťovíček.

Jinak řečeno: právě Kúdela by měl dokázat, že neřekl nic o opici. Přitěžuje mu skrytý výpad a reakce soupeře.

Otázkou je, zda bude mít opora Slavie k tahanicím vůbec chuť. „Já bych mu to ale doporučil, jde o jeho jméno,“ uzavřel Šťovíček.

Nejen o jméno – zahrát si na Euru je snem každého. A asi není fér, že zatímco Kamara může, on ne…