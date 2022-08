Sešívaným může utípnout kohoutek od milionů z kasy UEFA polský vicemistr Raków Čenstochová. Slavia na půdě soupeře prohrála 1:2, a co hůř – byla jasně horším týmem. Jestli se v odvetě výrazně nezvedne, nepostoupí.

„Musíme se hodně zlepšit. Chceme jít dál, takže musíme ukázat mnohem víc,“ uvědomuje si slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia bude mít co dohánět, v Polsku neoslnila. Porážku mírnil šťastlivec Holeš

Fanoušci jeho tým podrobili ostré kritice za předvedený výkon. A jemu spílali za to, že točí sestavou. Není se čemu divit, namlsaným příznivcům červenobílých by pochopitelně vadilo, kdyby jejich klub chyběl v pohárové Evropě. Útoky rozzuřených fanoušků na sociálních sítích se snažil odrážet i sám šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

„Chápu fans, ale fotbal není orchestr, aby se každý den parádně vyhrávalo. Krizí si jednou za čas projdou i kluby slavnějšího jména, než je Slavia,“ krotil emoce Tvrdík.

Na Twitteru se rozjela docela slušná diskuse, která se točila hlavně kolem finanční politiky klubu z Vršovic. Fanoušky štve, že Slavia na rozdíl od svých největších rivalů Sparty a Plzně pravidelně prodává své nejlepší hráče a opory. Podle Tvrdíka je to jen logické vyústění současné situace, jinak to prý nejde.

„Z příjmů z české ligy je problém existovat, ne budovat úspěšný mezinárodní klub. Když budete mít jako tým české top trojky příjmy za TV práva 8 až 10 milionů euro jako Řekové, nemusíte prodávat. Nebo státní podporu jako v Polsku nebo Maďarsku. Top ligy neřeším vůbec,“ postěžoval si Tvrdík.

„A současně je „trochu“ problém v tom, ze top klub v Česku dá hráči efektivně roční příjem v jednotkách milionů korun hrubého (před zdaněním). A podobně postavený celek v Belgii hráči bez problému nabídne milion eur čistého. Takže hráči logicky chtějí odejít.“

Na jízdu Šádka nemá

Fanoušci se tedy pozastavili nad tím, proč Slavia neprodala brankáře Ondřeje Koláře, když za něj mohla dostat údajně 400 milionů korun. Kolář teď přitom vysedává na lavičce.

„Fotbal přináší zranění a sportovní tragédie. Máme hned dva hráče, kteří kdyby nebyli zraněni, mohli odejít za stovky milionů. Ale taky jsme neprodali Tomáše Součka za 4 na první nabídku, ale za 21 milionů eur. Každé rozhodnutí je riziko. To je život,“ vysvětil šéf.

Zachytal jsem si, potvrdil Staněk. Je to náš Hašek z Nagana, hlásil kapitán

Došlo i na konfrontaci Slavie s Plzní, jejíž boss Adolf Šádek kvůli finančním problémům sháněl kupce, přesto Viktoria dokázala vyhrát mistrovský titul a teď stojí na prahu postupu do základní skupiny Ligy mistrů.

„V životě jsem zažil taky velká dobrodružství, ale na jízdu Adolfa Šádka ani já nemám. Přeji mu ji, hodně. Ale kdyby letos nevyšla, byla poslední. Klademe důraz na vyváženost finančních a sportovních cílů, nikomu nedlužím a cash pozici máme zajištěnou dlouho dopředu,“ reagoval Tvrdík.

Šéf věří v postup

Svár v táboře sešívaných každopádně skončí, jen když Slavia postoupí přes Raków do základní skupiny Konferenční ligy. V domácí odvetě 25. srpna ovšem musí vyhrát alespoň o dvě branky, přičemž Polákům stačí i remíza. Tvrdík je přesvědčený, že jeho tým v těžké výzvě obstojí.

„Trenéři a tým to zvládnou. Já bych si pro změnu přál totálně plny stadion, cena je, věřím, příznivá,“ nabádal šéf fanoušky, aby dorazili do Edenu fotbalisty podpořit.

„Věřím, že v domácím prostředí budeme odvážnější a důraznější. Zmobilizujeme se, uzdravíme hráče, bude to jiný zápas,“ doplnil kouč.

A ještě jedna perlička – pokud by Slavia svou misi nezvládla, bylo by to poprvé od sezony 2013/14, kdy by evropské poháry nehrál ani jeden zástupce pražských „S“.