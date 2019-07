Zatímco po návratu do Čech se v dresu Liberce prosadil ihned při své premiéře a své angažmá na severu odstartoval čtyřmi brankami v prvních šesti zápasech, ve Spartě na úvodní zářez zatím čeká. Přitom šancí neměl málo.

Naposledy proti Jablonci však neproměnil hned několik „tutovek“ a nejednou se tak chytal za hlavu. Jeho střelecké sucho se, pokud počítáme i konec minulé sezony, datuje od konce dubna. „Věřím, že prvním gólem všechno odšpuntuje. Je to o jednom, dvou zápasech,“ věří trenér Václav Jílek.

„Libor je střelec, navíc obrovsky pracuje pro mužstvo. Plní si svou roli i v defenzivě. Se všemi komunikuje, v kabině výborně propojuje mladší a starší hráče,“ pochvaluje si přínos zkušeného útočníka i přes dosavadní nemohoucnost v koncovce.

Že by tak Kozák ihned ztratil důvěru? Na to nelze spoléhat. Nový kouč Sparty z něj při absenci Frýdka či Costy udělal dokonce kapitána a na hrotu ofenzivy pro něj zůstává jedničkou. „Jeho přínos se postupem času ještě zvýrazní,“ věří Jílek.

Na jeho pozici by to přitom slušelo mladému supertalentu Adamu Hložkovi, kterému se proti Jablonci povedlo, co Kozákovi ne. Tedy skórovat. Nadějný sparťan však zůstane na kraji zálohy, i když jeho post by měl být jinde.

„Chceme z každé pozice vytěžit maximum. Na hrotu nebo podhrotu jsme schopní nějak alternovat,“ myslí si Jílek. I proto tak lze i v dalším utkání očekávat Kozákovo jméno na tradičním místě v základní sestavě. Jen ještě odšpuntovat ty góly.