/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Sparty mají za sebou přípravný zápas s FC Kodaň. Na Letné před více než jedenácti tisícovkami diváků udolali soupeře 2:0. "Na test s těžkým soupeřem jsme byli opravdu zvědaví. Byli jsme moc rádi, že se nám podařilo utkání s osmifinalistou Ligy mistrů domluvit," těšilo kouče Pražanů Briana Priskeho.

Přípravný fotbal: Sparta - FC Kodaň. | Foto: Deník/Michal Káva

V zápase padla červená karta, to nebývá zvykem v přípravě. Jak zápas ovlivnila?

Je nám líto, že jsme nemohli odehrát celý zápas proti jedenácti hráčům. Na test s těžkým soupeřem jsme byli opravdu zvědaví. Byli jsme moc rádi, že se nám podařilo utkání s osmifinalistou Ligy mistrů domluvit. Červená karta mě z toho pohledu opravdu mrzí. Zápas ovlivnila pro oba týmy, rozhodně to nebylo ideální. I kdybychom my sami chtěli, nemohli bychom v plném počtu pokračovat, jelikož se jednalo o oficiální utkání. Za těchto okolností jsme se snažili z utkání vytěžit maximum, jak takticky, tak i po fyzické stránce.

Jak se vám líbila veliká podpora fanoušků?

Je skvělé vidět fanoušky, jak nás podporují. Už minulý rok byli fantastičtí a nyní v tom pokračují. Jsem opravdu hrdý na to, že můžu pracovat v prostředí, kde si fanoušci váží naší práce. Mám pro ně respekt a všem bych chtěl tímto způsobem poděkovat.

Co vaše posily Markus Solbakken s Indritem Tucim?

Markus hrál velmi dobře. V prvních dvou týdnech se snažil především adaptovat našemu stylu a samozřejmě nabrat i dostatečnou formu po fyzické stránce. V zápase jsem z jeho strany viděl několik dobrých přihrávek, byl kvalitní na míči a dobře četl hru. Také v defenzivě se pohyboval ve vhodných místech a vyhrával důležité souboje. I Indritův výkon musím hodnotit pozitivně. Může hrát jako hrotový útočník, nebo trochu níž na jedné z desítek. Řekl bych, že určitě obstál. Je chytrým hráčem, dokáže číst hru, což je pro tuto pozici velmi důležité.

Celý první poločas odehrál Michal Ševčík. Jak je to s jeho pozicí v kádru?

Co se týče času na hřišti, je to s Ševou složité. Už před Vánocemi trénoval velmi dobře a stále v tom pokračuje. Přípravu začal skvěle, na trénincích předvádí dobré akce, dává góly a asistuje. Obecně zanechal v poslední době skvělý dojem. I dnes odehrál kvalitních 45 minut proti silnému týmu. Na jeho pozici však panuje velká konkurence, i když v pomyslném žebříčku se posouvá stále výše a tlačí na své konkurenty. Nakonec bude záležet i na tom, jaký bude náš zápasový program a jaká bude jeho využitelnost pro konkrétní zápasy.

Kodaň vás vyřadila v předkole Ligy mistrů a ve skupině pak za sebou nechala turecký Galatasaray, s nímž se utkáte v Evropské lize. Sledovali jste oba soupeře?

Kodaň jsme sledovali, vedla si opravdu dobře. O její vysoké kvalitě pak svědčí, že dokázali postoupit do osmifinále. Sami jsme to dnes poznali, i když jim pár hráčů chybělo a dlouhou dobu hráli bez jednoho hráče. Co se týče našich dalších zápasů v Evropské lize, určitě se podíváme na všech šest utkání Galatasaraye v Lize mistrů. Už jsme sledovali i některé z jejich ligových zápasů. Ve chvíli, kdy to bude potřeba, budeme na ně připraveni. Nejdřív se ale musíme soustředit na přípravu. Čeká nás náročné období, máme před sebou devět těžkých zápasů v krátké době.

