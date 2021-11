Dokud byl na hřišti domácí gólman Jakub Stehno, spolehlivě likvidoval šance hostů. Jenže přibližně po deseti minutách pro něj utkání kvůli zranění skončilo. „Do té doby to byl zápas nahoru dolů, presovali jsme je a oni nás. Myslím, že si vytvořili asi dvě šance, které Stehno dobře chytil, ale při jednom rozštěpu si asi natrhl sval. Nevím přesně, co se stalo, asi bude mimo na delší dobu,“ líčil pražský obránce Tomáš Jurčík.

Koráb má sice v záloze trenéra Jakuba Kotka, který je také gólman, jenže nefiguroval v zápise o utkání mezi hráči, takže nemohl nastoupit. Do branky se posunul útočník Pavel Slánský. „Museli jsme ze vteřiny na vteřinu řešit, kdo půjde do brány. Když Koťas nemohl, byla jasná varianta Slánský, který hrál v poli už proti Staropramenu a otočili jsme s ním zápas. Začátek nám ovšem nevyšel, neuhlídali jsme hráče a dostali tři nic moc góly. Příbram to nakoplo, nás srazilo, tahali jsme za kratší konec lana,“ popsal Jurčík.

Příbram rychle využila nenadálého střídání v brance Korábu a v rozmezí čtyř minut se trefili David Malý, Martin Kuška a Jonáš Pavlišta. „Zraněný gólman střídal asi v desáté minutě a dali jsme tři rychlé góly, než se nový brankář do toho dostal. To nám pomohlo, přestáli jsme situace, kdy nás domácí tlačili, taky myslím, že jsme dobře bránili,“ sdělil příbramský obránce Milan Krůta.

Až tři minuty před přestávkou snížil domácí Tomáš Rothe a dal Korábu naději. Ve 41. minutě pak Jakub Nový přiblížil pražský celek na rozdíl jediného zásahu. „Domácí nás přečíslovali, hráli jsme proti šesti a to uměli dobře, vzadu si to dávali a těžko jsme se dostávali do hry. Oni hráli, my se bránili. Na konci jsme dali nějaké góly z brejků, což byl hlavní klíč k úspěchu,“ líčil Krůta.

Dvě minuty před koncem utkání rozhodl čtvrtým gólem Příbrami Josef Čížek, vicemistr světa do 23 let v malém fotbale z ukrajinského Kyjeva. „Od té doby, co byl Pavel Slánský v bráně, jsme Příbram nepustili k míči, hráli jsme celý zápas power play a hosté běhali bez balonu. Vytvářeli jsme si šance, ale při každé naší chybičce se hosté snažili trefit bránu. Zlom nastal, když jsme nevyužili příležitost ke srovnání na 3:3, po naší chybě jsme obdrželi branku na 2:4 a byl konec,“ pravil Jurčík.

Definitivní pojistku na výhru hostů dal minutu před koncem Krůta. Příbram vrátila Korábu porážku 3:4 z úvodního duelu sezony a Pražané poprvé v ročníku prohráli. „Myslím, že jsme power play hráli dobře, držení míče vyznělo opravdu extrémně po nás. I Příbram dobře napadala, občas brankáře, většinou jsme si to prohodili a gól nepadl. Slánský dával míče na krajní beky, snažili jsme se střílet před brankáře, clonit a zkoušet teče na gól. Měli jsme tlak, střely, ale vyloženou šanci jsme si nevypracovali. Naopak Příbram nás potrestala z brejku, šli dva na brankáře, s tím nemohl nic dělat,“ uznal Jurčík.

SC Koráb Praha se po šesti kolech celostátní soutěže drží na čele západní skupiny o dva body před Mostem, čtvrtá Příbram ztrácí na první příčku pět bodů. „Superliga mě baví, mančaft máme dobrý, je mladý a má budoucnost. Když budeme hrát tak jako poslední dva zápasy, můžeme uspět. Věřím, že se dostaneme na druhé místo aspoň v naší skupině,“ doufal Krůta.

Čtyřiadvacetiletý nováček v soutěži odehrál za Příbram teprve druhé utkání a připsal si už tři branky. „Proti Kolínu jsem hrál první zápas, teď druhý. S malým fotbalem jsem začal před dvěma měsíci v příbramské soutěži. Dostal jsem pozvánku do výběru a zatím jsem spokojený, dvě výhry ze dvou utkání a tři góly,“ usmál se obránce.

SC Koráb Praha – Příbram 2:5 (1:3)

Branky: 27. Rothe, 41. Nový – 16. Malý, 17. Kuška, 19. Pavlišta, 58. Čížek, 59. Krůta. Rozhodčí: Šťástka – Kohout. ŽK: 1:3.

SC Koráb Praha: Stehno – Barták, Hulinský, Kouklík, Macháček, Jurčík, Rothe, Nový, Slánský, Petr.

Příbram: Beran (Bohuslav) – Čížek, Drašnar, Malý, Sandr, Krůta, Bašík, Kuška, Junek, Pavlišta, Štochl.