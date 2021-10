Pražané mohou výsledku opravdu litovat. Minimálně na bod měli určitě, klidně mohly být i tři, kdyby bylo na jejich kopačkách trochu více střeleckého štěstí. To si ales sebou zapomněli přibalit úplně.

"Náš výkon byl nedostatečný na to, abychom tu získali body. Udělali jsme hodně chyb v defenzivě, podali jsme slabé individuální výkony. Nebyli jsme schopni proměnit ani jednu šanci a dostali laciný gól," konstatoval kouč Jindřich Trpišovský. "Bylo tam strašně moc prohraných soubojů. Chyběla agresivita."

Jako první zahrozil hlavou Kuchta a chybělo jen pár centimetrů, aby míč zapadl k tyči. Zdálo se, že sešívaní se do svého soupeře pustí, ale pak to byli hráči Haify, kteří vystrčili růžky. A to pořádně.

Obrana hostů si nechala utéct Donyoha, který obstřelil Koláře, ale míč se zastavil na tyči. Toto varování slávisté nechali bez povšimnutí, stejně jako nechali Donyoha střílet podruhé. Ten se tentokrát nemýlil a na jeho povedenou dělovku pod břevno nemohl Kolář zareagovat.

Do šaten se mohlo jít za srovnaného stavu. Kuchta dostal ideální centr před branku, ale z bezprostřední blízkosti nedokázal dobře trefit míč. Svěřenci trenéra Trpišovského byli mírně aktivnějšíi po změně stran, ovšemv koncovce byli bezzubí. Povedenou střelu vyslal na branku Haify střídající Samek, v dobré pozici hlavičkovali Olayinka s Ligrem, ale pokaždé si s tím dokázal gólman Cohen poradit.

Po výhře Haify 1:0 je situace v tabulce hodně vyrovnaná. Vede Feyenoord se sedmi body, druhý je izraelský tým se čtyřmi a o bod zpět dvojice Slavia a Union Berlín. Chce-li Slavia pomýšlet na postup ze skupiny musí bezpodmínečně vyhrát odvetu s Haifou 4. listopadu.

Další prohru si prostě nemohou dovolit.

"Po třech kolech máme tři body. Nestaví nás to do jednoduché pozice. Ve zbývajících zápasech musíme uhrát maximum bodů,“ ví Trpišovský.