Kolář už nepálí jen z penalty. Na tréninku reprezentace se blýskl parádním gólem

/VIDEO/ Pokud by se brankář Ondřej Kolář nedostal do nadcházejících zápasů Ligy národů právě v roli gólmana, možná by jej trenér Jaroslav Šilhavý mohl využít i na druhé straně hřiště. Na tréninku se totiž postavil do pole a předvedl zakončení, za který by se nemusel stydět ani profesionální útočník.

Brankář pražské Slavie Ondřej Kolář | Foto: Profimedia