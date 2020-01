Zbytek prvního poločasu byl spíše bojovnější, fanoušci se ve slunečném, ale chladném počasí zahřáli pohlednou podívanou až po přestávce. Trenér Pražanů Luděk Klusáček poslal na trávník silnější sestavu a ta Jablonec často svírala až drtivým tlakem. Kdyby dali klokani pět gólů, nikdo by se nemohl divit. Jejich akce ale zastavil buď gólman Hanuš nebo jeho branková konstrukce.

„V prvním poločase to bylo z naší strany poměrně dobré, ale Bohemka měla na hřišti asi slabší tým. Druhou půli už to bylo z naší strany horší. Mohli jsme sice přidat druhý gól Matouškem, ale pak jsme přežili spoustu šancí soupeře. Vítězství nepřikládám takovou důležitost. Jsem ale naštvaný, protože to vypadá na zranění Martina Doležala," zhodnotil zápas trenér Jablonce Petr Rada, který také zmínil faul Köstla z úplně poslední minuty utkání.

Střeleckou produktivitu by měl vylepšit Pulkráb

„Doplatili jsme na koncovku, je to škoda," kroutil hlavou kouč Bohemians Luděk Klusáček.

Střeleckou produktivitu by měl v Ďolíčku zlepšit Matěj Pulkráb, který přišel na hostování ze Sparty. „On byl naší první volbou a jsme rádi, že to dopadlo dobře. Přesně takového útočníka potřebujeme," pochvaloval si Klusáček.

Ambiciózní Arsenal: koučem bude Hřídel, na hřišti pomůže Štajner Přečíst článek ›

Jablonec – Bohemians 1:0 (1:0)

Branka: 5. Chramosta. Rozhodčí: Pechanec – Hájek, Dobrovolný.

Jablonec 1. poločas: Hanuš – Jugas, Pilík, Plechatý, Krob, Chramosta, Holík, Pleštil, Jovovič, Kubista, Velich. 2. poločas: Hrubý – Považanec, Plechatý, Štěpánek, Breda (67. Holík), Petrović, Hämäläinen, Doležal, Macháček, Matoušek, Peřina.

Bohemians 1. poločas: Valeš - Záviška, Bederka, Krch, Schumacher - Vaníček, Jindřišek, Hronek, Novák - Ugwu, Puškáč. 2. poločas: Le Giang - Schumacher, Köstl, Šmíd, Podaný - Nečas, Vacek, Rada, Vodháněl - Keita, Puškáč (60. Pulkrab).