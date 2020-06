Klokani čekají devatenáct let. Podaří se jim konečně pokořit Spartu?

Vzpomenete si, co jste dělali ve sváteční den 17. listopadu 2001? Je to už dávno… Prezidentem byl ještě Václav Havel, na Václavském náměstí demonstrovali lidé nespokojení s opoziční smlouvou a o nějakých osm stanic tramvaje dál směrem do Vršovic se hrál prvoligový fotbal. Malé pražské derby, Bohemians hostili Spartu.

Utkání 26. kola Fortuna ligy mezi Bohemians Praha 1905 a SK Dynamo České Budějovice | Foto: Bohemians Praha 1905