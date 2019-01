Praha – Specifický náboj bude mít pondělní pražské derby Sparta – Slavia pro kapitána slávistů Karola Kisela. Čtyři roky totiž na Letné působil a nyní se tam vrátí jako soupeř. Půjde o jeho poslední derby, po sezoně se totiž vrací za fotbalem do Austrálie.

Karol Kisel potáhne Slavii jako kapitán do derby na Spartě! | Foto: Deník/Michal Káva

Jaké to pro vás bude, vracet se v dresu Slavie na Letnou?

Určitě, bude to pro mne specifický zápas a moc se na něj těším. Všechno tam znám, takže to pro mne určitě bude zápas roku. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se vracel, takovéto zápasy.

Proběhně nějaké hecování s bývalými spoluhráči?

Ne, to není potřeba. Pro mne má ten zápas výjimečnou příchuť a byl bych stoprocentně šťastný, kdyby se mi tam povedlo uspět. Momentálně rozdíl mezi Spartou a Slavií je a byl by to velký úspěch.

Po špatném podzimu se vám na jaře daří. Cítíte, že se můžete Spartě směle postavit?

Nedá se srovnávat situace Sparty se Slavií. Slavia je momentálně ve velkých problémech a doufáme, že se z toho dostane. Především kvůli fanouškům. Je to tradiční klub, který by měl mít tu situaci rozhodně lepší než momentálně má. Ale na hřišti se začíná za stavu 0:0, určitě budeme chtít Spartu překvapit.

Je Sparta velkým favoritem?

Je obrovským favoritem. Když to srovnáme, tak není co řešit a měla by nás přejet, ale myslím si, že na hřišti to tak nebude a určitě jim budeme dělat problémy a potvrdíme to, že na jaře jsme hodně silní jako tým a je těžké nás porážet.

Na Spartu bude určitě větší tlak. Bude to pro vás výhoda?

Přesně tak. Byl bych rád, kdyby to byla výhoda. Uvidíme na hřišti. Sparta je v situaci, kdy si nemůže dovolit žádnou ztrátu. Vím jak to tam chodí, určitě to není lehký a uvidíme, jak si s tím poradí. Doufám, že my to právě využijeme. Rozhodně nejsme v pozici favorita. Derby je ale nevyzpytatelné a může skončit jakkoliv.

Půjdete si ten zápas hlavně užít?

Ostatní zápasy jsou z hlediska psychiky těžší, teď od nás nikdo nicnečeká. Ale to neznamená, že bychom nechtěli uspět, naopak bychom toho chtěli využít a já bych byl moc šťastný, kdyby se nám to povedlo a vzali Spartě body.

Brankář Vaniak se nechal slyšet, že by si přál, aby Řepka za Spartu nastoupil a nedostal žádný trest. Berete to stejně?

Jasně, byl bych rád, aby hrál, ať se nemůžou na nic vymlouvat, kdyby se nám podařilo uspět. Vždycky je i pro diváky dobrý, když jsou všichni hráči zdraví a můžou hrát, nejsou potrestaní.

Bylo by to bez něj ale oslabení pro Spartu…

To nechci řešit. Sparta má široký kádr a měla by si s tím poradit. Vliv by to na atmosféru mělo, ale mě je to jedno, já bych byl radši, aby tam byl i Tomáš Řepka.

Může to být vaše poslední derby…

Přesně tak. Já to beru jako poslední derby. Tím, jak jsem na Spartě čtyři roky byl, tak je to pro mne výjimečný zápas. Chtěl bych si ho užít a byl bych moc šťastný, kdyby se mi tam povedlo třeba dát gól nebo tam vyhrát. Ale říkám, rozhodne se na hřišti.

Na povrch vyplul průšvih Zbyňka Pospěcha, který napadl manželku…

O tohle se já vůbec nestarám, zajímají mne fotbalové věci. Každý má svůj osobní život a tohle nechci vůbec komentovat, ani mi to nepřísluší.

Nemůže to mít vliv na tým?

Určitě ne. Je to každého osobní věc. Důležité je to, co ukáže na hřišti.