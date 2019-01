Brno - Postrachem fotbalistů Sparty při zápasech v Brně se stal Alois Hyčka. Šestadvacetiletý středopolař menší postavy vstřelil v neděli v poslední minutě nastavení vyrovnávací gól Brna a připravil tak svého soupeře o vítězství (3:3). Na branku čekal Hyčka osm kol. Naposledy skóroval v uplynulém ročníku rovněž proti Spartě, která prohrála 0:1.

Fotbalisté Brna Alois Hyčka (vlevo) a Jakub Přichystal zajistili remízu se Spartou. | Foto: ČTK/Igor Zehl

"Je příjemné dávat Spartě góly. Tato utkání mají jinou kulisu. Přijde hodně lidí, atmosféra je vypjatá. Ale chtěl bych střílet góly v každém zápase," usmíval se spokojený Hyčka, jenž věřil až do poslední minuty, že se dá ještě za nepříznivého stavu 2:3 vykřesat remíza.

"Třetí branku jsme dostali těsně před koncem normální hrací doby. Měli jsme chvíli hlavy dole. Trenér Habanec nám v poločase říkal, že musíme bojovat až do poslední minuty, kdy se ještě může rozhodnout. Šli jsme všichni za tímto zvratem," popsal Hyčka náladu v brněnském týmu.

Akci, po níž padl vyrovnávací gól Brna, předcházel rohový kop. "V tu chvíli jsme věřil, že ještě může přijít vyrovnání. Bylo nás před brankou Sparty hodně. I brankář Melichárek. Standardní situace nekopeme až tak špatně. Stoupl jsem si k brankáři, abych mu zavazel a nemohl vyběhnout," dodal Hyčka, k němuž po Polákově hlavičce prolétl okolo obránce Mazucha míč. Zamířil k tyči a brankář Koubek už na střelu nedosáhl.

Vyrovnal z ofsajdu?

Jeho vyrovnávací branka vyvolala spoustu emocí. Sparťané cítili křivdu, že padla z ofsajdu. Hyčka se ocitl před gólovou střelou ve skrumáží hráčů zcela sám před brankářem Koubkem.

"Já už jsem se po gólu jen díval na rozhodčí, zda odmává ofsajd nebo ne," přiznal Hyčka. Když rozhodčí Ratajová ukázala praporkem na půlící čáru, tak si oddechl. "Vím, že takto inkasovaná branka v posledních vteřinách naštve.Takže se Sparťanům nedivím. Neznám ani nový výklad pravidel. Pro nás to byl gól, který znamenal remízu a zisk bodu," poznamenal Hyčka.

Vydřenou remízu v domácím prostředí nepovažuje za ztrátu. "Se soupeřem, jakým je Sparta, se tak často neboduje. Měi jsme postavenou taktiku na útočné hře hned od prvním minut.Pokud bychom zalezli do obrany a útočili jen ve třech, tak by to byla naše smrt. Padlo šest gólů, diváci museli být spokojeni. A my jsme po tomto výsledku získali sebevědomí," řekl Hyčka.