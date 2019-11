Ve středečním pohárovém zápase na půdě Baníku dostali přednost náhradníci a na hře Slavie to (tentokrát) bylo až příliš znát. Bez Coufala, Bořila, Olayinky či Součka nepředvedli Pražané ideální výkon.

V Edenu už ale trenér Trpišovský opět vyslal na hřiště prakticky to nejlepší. A jako klíčové se opět ukázalo především zapojení kapitána Součka. „Tomáš je výjimečný v tom, že nejen dává góly, ale i zajišťuje prostory,“ ocenil přínos záložníka trenér soupeře Bohumil Páník.

Čtyřiadvacetiletý středopolař byl hlavním hrdinou zápasu, který nebyl v první půli ze strany domácích vedený příliš ideálně. K vedení Slavii stačila prakticky jedna opravdu povedená akce v závěru poločasu.

Olayinka vybojoval míč, Ševčík poslal přízemní centr do vápna, kde se uvolnil Souček a neomylně zakončil. „Byla to důležitá trefa. Čekali jsme, až přijde nějaká příležitost. Baníkovci hráli ve vysokém tempu, běhali s námi, byli úplně všude. Po gólu už hra vypadala tak, jak jsme si představovali,“ uvedl nejlepší střelec Slavie.

Kousek k hattricku

Pár minut po přestávce stál Souček opět na správném místě a připsal si již sedmou trefu v ročníku. Po hodině hry navíc zahodil penaltu, a tedy šanci na hattrick, který naposledy vstřelil (v únoru 2016) právě Baníku. „Měl jsem ho hodně v hlavě a neřešil samotnou situaci. A dopadlo to takhle, beru to jako svou chybu,“ litoval kapitán červenobílých, který jinak mohl být spokojený.

Opět se ukázalo, jak je pro Slavii klíčovým mužem. Na české poměry unikátní hráč se bude jistě v zimě opět přehrabovat nabídkami ze zahraničí. „Je pro nás stěžejní hráč a sehnat za něj náhradu nelze. Všichni mu ale přejeme angažmá ve velkém klubu. Pokud mu tyhle výkony pomůžou, bude to zadostiučinění. Na svém postu patří mezi nejlepší v Evropě. Hráč s jeho atributy se rodí jednou za čas, je to fotbalový robot,“ chválil ho trenér Trpišovský.

Povedená premiéra

Ten mohl být po pohárovém výpadku spokojený i s týmovým výkonem. Převaha Slavie postupem času sílila. „Ve druhém poločase to od nás byl takový tajfun. Jsem rád, že jsme to byli zase my oproti středě. Baník hrál v první půli důrazně, ale my jsme ukázali lepší tvář,“ liboval si kouč sešívaných.

Radost mu přinesl i debutant Ladislav Takács, jenž má před sebou složitý úkol: alespoň zčásti nahradit zraněného Davida Hovorku.

„Až na posledních deset minut, kdy jsem myslel, že na hřišti umře, hrál dobře,“ usmál se Trpišovský. „Neměl to na svém postu jednoduché. Byl ale hodně klidný, vyhrál spoustu soubojů, tempo zvládl i rychlostně. Dobře rozehrával, nehrál nijak alibisticky, celkově jsem s ním velmi spokojený,“ doplnil.

Další misí sešívaných je hvězdná Barcelona. Troufl by si Takács na Messiho a jeho kumpány? „Nad tím jsem nestihl přemýšlet, je to na trenérovi. Teď mám radost z premiéry, výhry i z nuly,“ líčil stoper. Naladit se na odvetu s gigantem se Slavii každopádně povedlo ideálním způsobem.

Dvanáctibodová ztráta? Plzeň musí zabrat

Fotbalisté Viktorie Plzeň ztrácejí po sobotní výhře Slavie na suverénní Pražany již dvanáct bodů. Pokud chtějí boj o titul ve FORTUNA:LIZE ještě zdramatizovat, musejí ve Zlíně zvítězit. A v takovém rozpoložení vyrazili včera na Valašsko.



„I když hrajeme venku, potřebujeme uspět. Máme ty nejvyšší ambice, chceme hrát o poháry. Každá ztráta je pro nás nemyslitelná,“ prohlásil trenér Viktorie Pavel Vrba.



Zlín čeká na ligovou výhru od 17. srpna a jeho soužení odnesl nedávno také hlavní trenér Josef Csaplár. „O to víc s tím budou chtít něco udělat. Musíme být plně koncentrovaní, utkání chceme zvládnout,“ uvedl západočeský záložník Lukáš Kalvach.



Zlín trápí rozsáhlá marodka, výskat si ale nemůže ani Viktoria, která se bude muset obejít bez Kopice, Kovaříka, Čermáka a Řezníka, za žluté karty navíc stojí Chorý. Přesto je úkol Plzně jasný - stáhnout náskok první Slavie opět „jen“ na devět bodů.