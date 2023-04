S rozjezdem i těch nejnižších fotbalových soutěží se znovu ke slovu dostala také naše rubrika Kanonýr Deníku, kde vybíráme nejlepší z víkendových střelců. V prvním jarním týdnu, kdy se hrály už všechny soutěže, se pěti góly zaskvěl Pavel Vyhnal z Malešic (2. třída), o týden později se pak Oleksandr Koval (Mezinárodní svaz mládeže, 1. B třída) blýskl dokonce osmi trefami!

Malešický kanonýr Pavel Vyhnal (vlevo) v dobách, kdy oblékal dres druholigové Vlašimi. | Foto: FC Vlašim

Malešický Pavel Vyhnal patří ve 2. třídě mezi nejzkušenější hráče. Za sebou má angažmá například ve Slavii, Bohemins, Zlínu nebo v Teplicích. Proto tolik nepřekvapí, že sází jeden gól za druhým mezi ryzími amatéry. Pět v jednom zápase je ale i tak unikum.

"Ve starším dorostu jsem jednou dal šest gólů Baníku, ale v chlapech je pět maximum," usmívá se kanonýr z Malešic. "A mohlo jich být ještě více, kdybych další akce vyřešil lépe nebo třeba kdybych nehledal ještě spoluhráče," pokračuje.

Malešice během čtrnácti odehraných zápasů hned dvanáctkrát vyhrály a míří za postupem. "Náš boss Pája Hons by určitě chtěl postoupit a zase si to vyzkoušet o soutěž výš. Takže děláme, co můžeme a snad to dopadne," míní Pavel Vyhnal.

Odchovanec i zaměstnanec Slavie má samozřejmě jasno, komu by přál mistrovský titul. Jízda Sparty ale děsí nejednoho fanouška sešívaných. "Samozřejmě jako slávista bych přál titul Slavii, ale musím uznat, že Sparta má aktuálně asi lepší formu," říká a zmiňuje se rovněž o úspěšném tažení aktuálně čtvrté Bohemky. "Mám Bohemku rád. Když jsem tam hrával, tak se mi tam vždy moc libilo. A mám tam hodně kámošů, takže jim to moc přeju."

