Střelecky povedenějšíurčitě ne. Pět gólů je mým novým maximem a doufám, že si tohle ještě někdy zopakuji.

Byla to pěkná přestřelka. Jak náročný zápas to byl?

Byl to pro nás těžký zápas, s tímto soupeřem jsme zatím nejlépe remizovali, takže o to cennější naše vítězství bylo.

Václav Obhlídal, FC ProsexZdroj: archiv hráčeHattrick jste měl za sebou už v 57. minutě. Cítil jste se, že by tam mohlo padnout ještě něco?

Nad tím jsem během zápasu vůbec nepřemýšlel, snažil jsem se být stále aktivní a díky krásným přihrávkám od spoluhráčů se mi podařilo přidat ještě dva góly navíc.

Vedli jste už 5:2, ale najednou to bylo 5:4. Závěr pak byl ve vaší režii, když jste soupeře zlomil góly v 86. a 88. minutě. Jak jste si to užíval?

Za stavu 5:2 jsme si mysleli, že je rozhodnuto, ale soupeř přidal na tempu a snížil. My jsme znervózněli, takže to byl úžasný pocit, když jsem zvýšil naše vedenía dotáhli jsme zápas do vítězného konce.

Jdeme tvrdě za postupem. Chci vyhrát i pohár, hlásí kanonýr Tempa Klouček

Prosex byl dlouho ve spodních patrech tabulky, ale postupně šel nahoru a v letošní sezoně je aktuálně třetí. Vy jste v klubu rok a půl, ale dokážete říct, v čem je příčina tohoto zlepšení?

Zlepšujeme se každým zápasem, začali jsme pravidelně trénovat a je skvělé, že se to projevuje i na výsledcích.

Jaké jsou vaše ambice? Chtěli byste časem výš, než hrát ve 3. třídě?

Určitě bychom chtěli postoupit. Máme před sebou ještě velice těžké zápasy, pokud budeme hrát stále takhle dobře, věřím, že bychom to mohli dokázat.

A jaké jsou vaše osobní fotbalové vzory, ambice a cíle?

Abych řekl pravdu, nemám vyloženě jeden fotbalový vzor. Ale líbí se mi, jak hraje Robert Lewandowski. Co se ambicí a cílů týče, bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo postoupit. Ale hlavně, aby nás fotbal bavil, to je v našem týmu to důležité.

KANONÝR DENÍKU: Zahálka si váží každého gólu, došlo i na řeč o Krmenčíkovi