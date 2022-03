Byla dobrá. Měli jsme velké štěstí, že se nám podařilo vyhnout se covidu, co v lednu hodně řádil. Spousta týmů tím měla přípravu hodně ztíženou. Nám kluci také vypadávali, ale ne v takovém množství, aby nás to ovlivnilo do zápasů. Odtrénovali jsme toho hodně, jsme dobře připraveni, ale všechno se uvidí až v sobotu na Slavii.

Pomohla dobré přípravě i mírnější zima?

Rozhodně. Na druhou stranu jsme sehráli spoustu zápasů, kdy byly abnormální povětrnostní podmínky. Před třemi týdny jsme například hráli v Chrudimi, kde se v podstatě nedal hrát fotbal. Mírná zima byla určitě ku prospěchu, dostali jsme se dokonce dvakrát na přírodní trávu v zápasech, což se nám nikdy před tím v zimě nepodařilo.

Po podzimu byla Admira sedmá. Byli jste s tím spokojení? Mohlo to být lepší?

Podzim byl hodně specifický. Všechny týmy trpěly následky covidu, my měli spoustu zraněných hráčů a na podzim neodehráli zápas ve stejném složení. Já sám byl zraněný, měl jsem natržený zadní stehenní sval, jednou se mi to vrátilo, laboroval jsem s tím tři čtyři měsíce a dostával se zpátky v průběhu. Bez přípravy to jde těžce. Podzim z naší strany tedy mohl být určitě lepší.

Budete na jaře silnější, když jste zdravotně pohromadě?

Myslím, že ano. Pokud budeme zdraví a budeme udržovat herní pohodu, kterou teď máme, tak můžeme atakovat vyšší příčky a hrát do pátého místo. Všichni chtějí vyhrávat, my prostě chceme hrát co nejvýš. Máme v týmu zdravý mix, zkušené hráče doplněné dravým mládím. Páté místo je v našich silách.

Admira má za sebou dva nedohrané roky v ČFL, teď to snad vypadá, že se soutěž konečně dohraje. Jakou má podle vás úroveň?

Zažil jsem ČFL ještě s béčkem Slavie 12 let zpátky a myslím, že se úroveň hodně proměnila. Kvalita je malinko nižší, než bývala. Na druhou stranu je mnohem fyzičtější, náročnější na přípravu a kondici.

Může to být i tím, že je v soutěži plno B týmů ligových klubů?

Rozhodně. Dřív hrála třetí ligu spousta zkušených kluků, tolik se neběhalo. S béčkama přišla do hry neskutečná intenzita.

Jak se těšíte na úvodní zápas sezony s béčkem Slavie?

Všichni se těšíme moc. Zimní příprava byla strašně dlouhá, v podstatě od půlky listopadu jsme na umělých trávách, trénuje se po večerech za tmy, těšíme se všichni na start. Pro nás je specifické, že vždy začínáme se Slavií, která vždy vytáhne nějaký trumf z áčka. Lehce se posílí, zápasy pak jsou vyhrocené a mají svůj náboj.

Za béčko Slavie v několika zápasech nastupoval reprezentant Krmenčík. Kdo dá v sobotu více gólů? Zahálka nebo Krmenčík?

(směje se) Záleží na tom, jestli bude hrát, jestli s ním počítají nebo ne. Uvidíme. Já půjdu na hřiště s tím, že chci nějaký gól dát a věřím, že tam něco padne.

Proč má raději Messiho než Ronalda a co dalšího na sebe prozradil, si poslechněte v našem videorozhovoru.

Zdroj: Deník