Právě on otevřel skóre, hosté sice dokázali srovnat, ale to bylo z jejich strany vše a ještě do poločasu vrátil Tempu vedení Pytlíček. A nakonec z toho byla kanonáda…

"Je to hezký výsledek. Když budu mluvit za sebe, šel jsem do zápasu s tím, že vyhrajeme. Přišlo taky hodně lidí, nechtěli jsme je zklamat. Makali jsme, byli jsme připravení a já jsem byl přesvědčený o tom, že to zvládneme," těšilo Kloučka.

Za hattrick se na Tempu běžně dávají peníze do týmové kasičky. Stejné to bude i v tomto případě. Nebo ne? "Vím, že něco do kasy padne. Po Podolí máme zápisné. Za hattrick se něco platilo, za čtyři góly to možná bude dvojnásobek. Jen nevím, jestli bych za ty čtyři góly neměl něco dostat spíš já," směje se čtyřbrankový střelec.

Byť jde teprve o úvodní přeborové kolo, Tempo ukázalo, že roli favorita zřejmě bude naplňovat. "Měli jsme v hlavách, že chceme a musíme odstartovat dobře, to se povedlo. Je to pro nás nová zkušenost, rádi bychom ale ve výhledu hráli ve vrchní polovině tabulky. Bude to náročné, hraje se ve vysokém tempu. Je to hodně vyrovnaná soutěž a my se budeme snažit vyhrávat. Uvidíme, jak to půjde," dodal Klouček.

