Nějaký extrémně vysoký výsledek se ve fotbalových soutěžích občas urodí. Většinou je to v těch nejnižších, ale čas od času se to stane i o několik pater výše. Nedávno v divizi rozstřílo Kladno soupeře z Libiše 13:1, o uplynulém víkendu padlo o trochu méně gólů v pražském přeboru. Radotín doma podlehl Přední Kopanině 0:11 a v dresu aktuálně druhého celku nejvyšší metropolitní soutěže řádili hlavně čtyřgólový Daniel Urban a autor hattricku Dominik Vott. Urban je mezi pražskými střelci vyhlášeným soupeřem a titul Kanonýr Deníku pro něj není nic nového, proto si ho tentokrát zaslouží jeho parťák, jednadvacetiletý Vott.

Fotbalisté Přední Kopaniny mají v letošní přeborové sezoně důvody k radosti, v tabulce jsou druzí. | Foto: PFS

"Takovou výhru jsem ještě nezažil," přiznal syn kopaninského trenéra Daniela, který do jeho týmu přišel v létě.

"Pomohlo nám, že jsme šli do vedení hned na začátku. Po dvaceti minutách to bylo 3:0 a vlastně nebylo co řešit. Zbytek utkání už bylo vlastně jen otázkou, jakým rozdílem vyhrajeme," vrací se k povedenému víkendovému utkání.

Dominik Vott má díky hattricku na kontě v této přeborové sezoně devět gólů. Jeho kolega z útoku Daniel Urban je zvyklý na větší čísla, všem pražským kanonýrům vévodí s 24 trefami.

"Rozumíme si skvěle, naše herní styly se doplňují. Já víc běhám, on je víc gólový. Funguje to výborně, hlavně, abychom dál vyhrávali. Teď je jasná jediná věc. Sice se pokladník ještě nehlásil, ale po Radotínu budeme oba platit do kasy," směje se Dominik Vott.

Ten je kmenovým hráčem druholigové Příbrami, u letiště hostuje. "Co se týče mojí budoucnosti, tak mám pořád profesionální smlouvu v Příbrami. Určitě se tam vrátím na přípravu a uvidíme, co bude dál. Každopádně Příbram pořád sleduji a držím jí palce," říká. "Byl jsem překvapený, jak kvalitní přebor jeje. Druhá liga to samozřejmě není, ale úroveň divize často ano," dodává.