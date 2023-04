V mistrovském utkání jsem dal tři góly v jednom zápase naposledy v dorostu za Vyšehrad, kde jsem hrál ještě středního záložníka a těch gólových příležitostí jsem tak měl o něco více. V tomto ohledu to tedy byl střelecky nejpovedenější zápas od přechodu do dospělých.

Martin Inneman v dresu Dukly Jižní Město.Zdroj: PFSByly to teď tři góly ze tří šancí nebo mohla být vaše bilance ještě lepší?

Ani bych to možná nenazval šance, první gól byl hlavou po rohu, kdy to ke mně šťastně propadlo a třetí gól byl z penalty. V zápase už jsem víc gólových možností neměl, takže jsem rád, že tam padly všechny tři.

Jaký to byl zápas? Žižkovská rezerva před tím na jaře ještě neprohrála a vy jste jim dali 6:0.

Byl to takový ten klasický zápas s béčkem týmu z vyšší soutěže, kdy do poslední chvíle vlastně nevíte, kdo proti vám nastoupí. Vždy jsou to ale mladí a běhaví kluci, co se snaží hrát kombinační fotbal. Nám se naštěstí podařil vstup do zápasu a pak už jsme si to díky zkušenostem a fyzické vyspělosti pohlídali.

Střelecké konto jste zaokrouhlil na deset gólů. Při pohledu do statistik je to vaše střelecky nejlepší sezona. A to ještě chybí deset kol do konce sezony. Co říkáte na takovou vaši úspěšnost?

Martin Inneman v dresu Dukly Jižní Město.Zdroj: PFSAsi jsem to sám nečekal, že dám na jaře tolik gólů. Určitě k tomu přispěla postová změna, přesun ze středního obránce na kraj, díky které mám teď výrazně více možností se k nějakým šancím dostat. Rozhodně to se ale nepovažuji za nějakého střelce a pořád platí, že vždy nejprve hledám možnost přihrát.

Sedí vám jako obránci i ten ofenzivní styl, který Dukla JM vyznává?

Určitě ano, jsem rád, že se prezentujeme ofenzivním stylem a dáváme góly, jen by to ještě chtělo jich méně dostávat.

Co je vaší největší silou přímo na hřišti?

Na hřišti je mou předností určitě běh, a to jak rychlost, tak i vytrvalost. Se spoluhráči si často děláme srandu z toho, že je škoda, že se fotbal hraje s míčem, který mi u nohou překáží. (směje se)

Přebor už dobře znáte. Jakou má podle vás aktuálně kvalitu? Je stoupající?

Martin Inneman v dresu Dukly Jižní Město.Zdroj: PFSKvalita přeboru se za poslední roky určitě zvýšila, což je dáno dáno i tím, že kluby jsou schopny některé hráče i zaplatit. Není pak divu, že spousta hráčů, co má kvalitu na vyšší soutěž, se do nahoru nehrne a raději hrají v Praze, kde nemusíte tolik cestovat a neztratíte tím tolik času. Také už v přeboru nejsou týmy, které by výrazně zaostávaly a jen rozdávaly body, takže tvrzení, že každý může porazit každého, skutečně platí.

Letošní sezona je díky formě rozjetých Spojů pro ostatní bojem o druhé místo. Na to aktuálně ztrácíte šest bodů. Je to vaším cílem, skončit druzí nebo se na konkrétní týmový cíl neupínáte?

Cílem je pro nás vyhrát každý zápas a pak se uvidí, kam nás to dovede. Rádi bychom uspěli v poháru, to je nyní asi náš hlavní cíl.

Na konci března jste proti Spojům hráli. Jak náročné je čelit jejich týmu?

Spoje mají dobře složené mužstvo ze zkušených hráčů a doplněné o šikovné cizince. To že vedou přebor určitě není náhoda. Nám se zápas s nimi vůbec nevydařil, po první vyrovnané půli jsme si v druhé už nic nevytvořili a po zásluze jsme prohráli.

Teď vás čeká béčko Motorletu, které bylo na podzim na sestup, ale na jaře je nejlepší. Jaký očekáváte zápas?

Od tohoto zápasu očekávám něco podobného, jako od zápasu se Žižkovem. Až do samotného zápasu nebudeme vědět, kdo proti nám nastoupí a zda si nepomohou nějakými hráči z A týmu. Víme ale, že to bude opět náročné a běhavé utkání proti kombinačně hrajícímu soupeři.

Martin Inneman v dresu Dukly Jižní Město.Zdroj: PFSJe to pro vás speciální zápas, když jste vyrůstal na Motorletu? Nebo už je to tak dlouho, že to berete jako každého jiného soupeře?

V Motorletu jsem působil dlouho, ale už je to strašně dlouhá doba a z dob mého působení už tam zůstali snad jen Martin Poustka a Jiří Hakl, kteří mě jako malého trénovali a dnes působí u áčka, takže už v tom žádnou zvláštní emoci nemám.

Jaké očekáváte celkově jaro? Vypadá to, že hlavně týmy z druhé poloviny tabulky budou hodně nepříjemní a mají na kontě zajímavé jarní výsledky.

Jaro je vždy trochu nevyzpytatelné, protože týmy ze spodu tabulky se snaží za každou cenu zachránit. Tím, že je přebor tak vyrovnaný, se pak každé kolo můžeme setkat s nějakým překvapivým výsledkem.

V dresu Dukly Jižní Město máte odkopáno už několik sezon. Jak se vám v klubu líbí?

V klubu se mi líbí zejména díky skvělému kolektivu, který tam máme. Když je dobrá parta a máte v klubu dobré kamarády, tak pak dokážete zkousnout i nějaké věci, které by vám třeba jinak mohly vadit.

Lákalo by vás vyzkoušet si také nějakou vyšší soutěž?

Vyzkoušet si vyšší soutěž už mě dávno neláká. Nikdy jsem nebyl úplně ambiciózní a v dorostu už jsem moc dobře věděl, že ze mě nikdy fotbalista nebude. Navíc už nejsem nejmladší, mám rodinu, přestěhoval jsem se za Prahu a čas je pro mě daleko cennější než nějaká prestiž. Je to tedy přesně naopak, spíše pokukuji po nižších soutěžích, kde mi nebude morálně vadit, že fotbalu nevěnuji tolik času.

Pojďme na závěr do té úplně nejvyšší. První ligu určitě sledujete, co říkáte na její vývoj? Skvělé jaro Sparty, kolísání Slavie, odpadnutí Plzně, jízda Bohemky…

Martin Inneman v dresu Dukly Jižní Město.Zdroj: PFSSparta se na jaro výborně připravila a hrají ve velké pohodě, Slavii si, myslím, paradoxně škodí šířka jejího kádru, nejsou tak sehraní a zbytečně ztrácejí. Takový propad Plzně na úvod jara jsem nečekal, naopak Bohemka je příjemné překvapení, její fanoušci si to ale zaslouží a přeju jim to.

Kdo podle vás vyhraje titul?

Titul získá jeden z dvojice Sparta a Slavie, rozhodovat se bude až v nadstavbě, kdy si to rozdají týmy z vrchu tabulky mezi sebou. Mírně favorizuji Slavii, náročné zápasy „o všechno“ ji sedí a mají s nimi za poslední roky i z Evropy více zkušeností.

A jak vidíte první tři místa na konci sezony v přeboru?

Jsem přesvědčený, že Spoje si to už pohlídají a v příští sezoně budou působit ve vyšší soutěži. Na bedně je doplníme my a Přední Kopanina a doufám, že to bude v tomto pořadí.

Tým FK Dukla Jižní Město.Zdroj: archiv klubu