/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Bohemians se tradičně zúčastňují zimního turnaje Tipsport liga a nalosováni byli do skupiny, která se hraje na Xaverově. Ve skupině má za soupeře i Vlašim a ta má v domácím areálu k dispozici nový kvalitní umělý povrch a zápasy právě proti Bohemce a poté i Žižkovu odehraje vlašimský tým doma. No a vršovičtí klokani se jim za to pěkně odvděčili… nasázeli jim sedm gólů a po bezbrankové remíze s Pardubicemi Bohemians druhé utkání v rámci Tipsport ligy opanovali 7:0!

Ze zápasu Tipsport ligy Vlašim - Bohemians. | Video: Deník/Michal Káva

„Výsledek je samozřejmě přívětivý, ale nepřeceňoval bych ho, je to příprava. Přece jenom jsme otočili dvě jedenáctky, soupeř taky hodně střídal. Za co jsem rád, je to, že jsme vstřelili branky, že jsme prolomili prokletí z posledních mistrovských zápasů nebo i Tipsportu, kde jsme měli tři branky vstřelit. Hráči si s chutí zahráli,“ uvedl po zápase do televizních kamer kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Prvoligový favorit byl od úvodního hvizdu aktivnější a už v deváté minutě se ujal vedení, když se zblízka prosadil Křapka. I domácí uměli zahrozit, nebezpečně pálil Šmiga, ale jinak se hrálo hlavně podle not klokanů. Ti si vypracovali několik šancí, ale další góly dávala až druhá jedenáctka, která nastoupila po přestávce. Za záda vlašimského gólmana se postupně trefili Matoušek, Hůlka, Puškáč, opět Matoušek, Kovařík, Mužík a sedmigólová kanonáda byla na světě.

"Pro nás je jedině dobře, že kluci protrhli střeleckou smůlu," usmíval se Veselého asistent Ivan Hašek. "Byli jsme o dost lepší a mohli přidat i více gólů," pokračoval.

A pochvaloval si i vlašimskou umělku. "Je lepší, měkčí a i rozměr je dobrý, je to normální hrací plocha. Na Xaverově je menší a je to tam složitější, soubojovější. Tady jsme mohli více kombinovat. Sice jsme museli vstávat dříve, ale to vůbec nevadilo. Do nového autobusu jsme naložili sedm gólů, tak doufáme, že to tak bude pokračovat," usmíval se.

Zdroj: Deník/Michal Káva

Vlašimský kouč Martin Hyský byl z výsledku pochopitelně rozmrzelý. "První poločas nějaká kritéria a hodnocení, i pozitivní, z naší stránky snesl. Je vidět, že začínáme. Druhý poločas bych vůbec nehodnotil. Tam jsme hodně experimentovali, zkoušeli hráče, kteří sem přišli na zkoušku. Je velmi nepříjemné dostat takovou nálož, ale jsme tři dny ve společné přípravě. Z devatenácti hráčů, kteří zasáhli do zápasu, je osm nováčků, máme tady šest cizinců,“ poznamenal v rozhovoru pro Českou televizi.

Vlašim - Bohemians 0:7 (0:1)

Branky: 10. Křapka, 52. Matoušek, 68. Hůlka, 70. Puškáč, 83. Matoušek, 85. Kovařík, 88. Mužík. Rozhodčí: Trska - Matoušek, Šimáček. Diváků: 122.

Vlašim 1. poločas: Vágner - Dostál, Kulhánek, Beránek - Pernica, Planka, Nogha, Lacík - Šubert, Šmiga - Osuagwu. 2. poločas: Kolář - Kareen, Kulhánek (67. Dostál), Hassan, Heppner - Musil, Onije, Beran Š. - Wilson, Biegon, Kneifel.

Bohemians 1. poločas: Reichl - Kadlec A., Křapka, Hybš - Köstl, Jánoš, Hrubý, Shejbal (33. Farkaš) - Prekop - Kozák, Ristovski. 2. poločas: Reichl - Hůlka, Vondra, Kadlec M. - Dostl, Jindřišek, Beran, Kovařík - Matouše - Puškáč, Mužík.

