Někdy jsou letní přípravné fotbalové zápasy poznamenané velkou fyzickou námahou a hráči jsou rádi, že zvládnou danou porci minut odběhat. Někdy se ale stane, že se i přípravná utkání zvrhnou v divokou přestřelku. A to ve středu zažili fanoušci Sparty a Bohemians. Sparťané na německém soustředění podlehli dánskému Bröndby Kodaň 2:5 a Bohemka deklasovala vídeňskou Austrii 7:3! Ano, jde opravdu o fotbalové zápasy, ne o hokej…

Fotbalisté Sparty v přípravě doposud dvakrát vyhráli a v roli favorita, byť šlo o přípravu a stále jsou ještě bez reprezentantů z Eura, byli i proti Bröndby. Dánský soupeř ale nastřílel už v prvním poločase čtyři góly.

Už v šesté minutě se prosadil Vallys, o dvacet minut později to bylo zásluhou Lauritsena s Bundgaardem o tři góly a na poločasových 4:0 upravoval znovu Vallys.

Do druhé půle a během ní poslal sparťanský kouč Friis skoro kompletní novou jedenáctku a v rozmezí 68. a 69. minuty vrátili Pražany zpět do hry Schánělec se Sadílkem. Poslední slovo měl ale dánský tým, výsledku dal v 75. minutě konečnou podobu Suzuki.

Sparta Praha - Bröndby Kodaň 2:5 (0:4)

Branky: 68. Schánělec, 69. Sadílek – 6. a 44. Vallys, 22. Lauritsen, 27. Bundgaard, 75. Suzuki.

Sparta: Vindahl (46. Vorel) – Uhrinčať (58. Mejdr), Panák (58. Kukučka), Zelený (58. Večerka) – Wiesner (58. Pešek), Solbakken (46. Pavelka), Sadílek, Ryneš (58. Suchomel) – Krasniqi (58. Schánělec), Olatunji (46. Tuci), Daněk (58. Mokrovics).

Ještě více gólů si užili diváci zápasu Austria Vídeň - Bohemians, jímž vršovičtí klokani završili své herní soustředění. Do vedení je poslal Hilál už po dvou minutách, najednou to ale bylo 2:1 pro domácí a Hilál pak srovnávnal, aby si vedení vzala Austria opět zpět, ale ještě do poločasu srovnal Ristovski.

Ve druhé půli vytáhli klokani z kapsy další čtyři góly - hattrick završil Hilál, trefili se i Dostál s Matouškem, poslední gól si domácí vstřelili sami.

Austria Vídeň - Bohemians 3:7 (3:3)

Branky: 19. Fitz z penalty, 21. Fischer, 27. Malone – 2. Hilál, 25. Hilál, 35. Ristovski, 52. Hilál, 60. Dostál, 63. Matoušek, 79. vlastní.

Bohemians: Reichl (46. Valeš, 58. Reichl) – Hůlka (82. M. Kadlec), Vondra (61. Křapka), Hybš (61. Shejbal) – A. Kadlec (46. Dostál), Smrž (61. Jindřišek), Čermák (61. Jánoš), Kovařík (46. Matoušek) – Ristovski (46. Hrubý), Drchal (61. Novák) – Hilál (61. Zeman).