Letní posila Pešek měla prsty v obou gólech utkání. První dal Moberg-Karlsson z penalty po faulu na něj, druhý dal pár minut před koncem.

"Měl jsem tam situace, které jsem mohl řešit lépe. Neměl jsem z toho tak dobý pocit. Byl jsem ale u zásadních momentů. Jsem šťastný, ale je dál na čem pracovat. Musím si zvyknout na to tempo. Sparta má obrovskou sílu. Jsem tu chvíli, a ještě chvíli mi to asi potrvá. Jsem rád že už od začátku dostávám prosto, abych se chytil co nejrychleji. Jsem ale hlavně rád, že jsme to zvládli," byla na něm znát velká úleva, když po zápase mluvil k médiím.

Tlak byl na Spartě veliký. Postup přes Rapid by znamenal jistotu pohárové Evropy na podzim. Když to nebude Liga mistrů, do které vedou ještě dvě extrémně náročná předkola, tak jistou mají základní skupinu Evropské ligy. To znamená garantovaný zisk přes 90 milionů korun.

"Tlak jsem určitě cítil. Uvědomovali jsem si, jak je to důležitý zápas. Je to jiné. Sparta je velkoklub. Fanoušci jsou hladoví po úspěchu. Ten tu dlouho nebyl. Jsem šťastný, že u toho fanoušci byli s námi a dotlačili nás k tomu," poznamenal Pešek.

Sám si uvědomuje, že rozhodující druhý gól měl přijít o něco dříve.

"Já jsem toho měl plné zuby. Když už jsem se dostal do šance, neřešil jsem to dobře. Měl jsem těžké nohy. Mohli jsme mít klidnější postup, kdybychom šance proměnili. Já jsem v poslední minutě šel sám na brankáře. Rozhodoval jsem se, jestli mám nahrát. Dal jsem si delší dotek, už mě balon moc neposlouchal a gólman to skvěle vystihl," zkritizoval se.

Vše je ale zapomenuto, postup už Spartě nikdo nesebere a trenér Pavel Vrba už může spřádat plány na Monako.

"Narazíme na soupeře, který je jinde než Rapid nebo my. V těchto zápasech nerozhoduje vždy kvalita. Nechápejte mě ale špatně. My jsme udělali krok, který je pro nás strašně důležitý. My už můžeme jen překvapit. Pokud se nám to podaří, bude to úžasné," řekl trenér.

"Můžeme mít výhodu, že už máme za sebou soutěžní utkání. Na rozdíl od Monaka, které vlastně začne s námi hrát o všechno. To může být naše výhoda. Favorit je Monako, my můžeme jenom překvapit. Byl bych hrozně rád, kdyby se nám to podařilo. Určitě uděláme všechno pro to, aby to tak bylo. Samozřejmě respektujeme obrovskou sílu Monaka," má jasno.

Ohromná euforie pohltila i trenéra, který před fanoušky vystřihl efektní kotrmelec na trávníku.

"Mám rád, když je sportovní úspěch a můžu ukázat, že i v mých letech dokážu ukázat gymnastické cviky," smál se. A přiznal, že kotoul nebyl proveden na sto procent. "Pořádný kotoul si šetřím až na postup do Ligy mistrů. To uvidíte, vyšvihnu to i se stojkou. A to budete koukat. Nemůžu vystřílet všechny náboje hned při prvním kotoulu. Také doma určitě nenosíte hned 40 růží. Začínáte jednou a pak přidáváte. To znáte z domácího prostředí. Pozdravuju pana učitele Pece z Přerova, který mě to naučil, když jsem byl mladík," smál se.

Na Spartě si prostě užili divoký večer, s tečkou plnou euforie a radosti.