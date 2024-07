"Je skvělé takhle pomoci týmu, ale nešlo o nic speciálního. Prostě jsem okamžitě reagoval na nastalou situaci. Nakonec to byl jeden z klíčových momentů zápasu," usmíval se po zápase mezi novináři, kteří se samozřejmě hned ptali na onu situaci, kdy brankář Vindahl špatně odkopl míč, jeden z domácích hráčů se napřahoval do prázdné branky, ale pohotový skluz Rosse míč vyrazil pryč.

"Ještě mi nepoděkoval, možná by měl… Dělám si srandu, samozřejmě. Občas se něco takového stane, to už je součástí fotbalu. Nikdo se za to nemusí omlouvat. Na konci zápasu navíc předvedl skvělý zákrok a zachránil nás," pokračoval se smíchem.

Do Prahy si sparťané vezou náskok 2:0 s vědomím, že svého soupeře přehráli. Nic ale ještě není definitivně rozhodnuto.

"Zápas jsme měli pod kontrolou, ale rozhodně není konec. Byli jsme hodně na míči, mohli jsme také vstřelit více branek. Na konci jsme však mohli také inkasovat. Tohle byl jen první poločas. Druhý nás čeká příští týden v Praze," dodal Mathias Ross.

Jeho výkon fanoušci oceňovali. "Ross byl dneska jako správný Boss obrany," psali na sociálních sítích a další přidávali "Skvělý výkon!".

Slova chvály na něj měl i kouč Lars Friis, stejně jako na jeho parťáka z obrany, Španěla Garcíu de Albénize, který rovně přišel jen pár dnů před sezonou.

"Je dobře, že oba nastoupili od začátku. Ross byl v obraně velmi silný, na míči předvedl to, co jsem čekal. Musí se ještě sehrát s parťáky v obraně. U Imy jsme viděl, jak je kvalitní na míči. Musí si zvyknout na tenhle intenzivnější styl fotbalu, kam si naběhnout, kdy zůstat na místě. Oproti Pardubicím jsme udělali šest změn. To, že součinnost ne vždy fungovala, jde jednoznačně za mnou. Nemůžu v tom mít vysoké nároky, protože jsem nasadil dost jiných hráčů," poznamenal trenér.