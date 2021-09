„Je to pro nás odměna i velká výzva,“ říká před utkáním Tomáš Freisler, trenér aktuálně osmého týmu tabulky ČFL.

Asi je zbytečné se ptát, jak se na zápas proti ostravskému Baníku těšíte…

Pro Vltavín to je veliká událost, svátek a odměna. Jsme na ty pyšní a ohromně se na to těšíme. Bude to pro nás všechny veliká výzva.

Je to pro vás speciální i z toho důvodu, že třeba se Spartou se v přípravě Vltavín utkává pravidelně, ale Baník Ostrava z druhého konce repoubliky je opravdu taková netradiční třešnička na dortu?

Speciální náboj to bude mít hlavně pro mě a mého asistenta Aleše Foldynu, protože jsme oba odchovanci Baníku. Už když se pohár losoval, tak jsme si říkali, že by to mohlo vyjít… a klaplo to. (usmívá se) Jsme rádi, že se s Baníkem můžeme utkat. Jak jste říkal, se Spartou se občas potkáme, ale tohle bude úplně jiný zápas a úplně jiná výzva.

S nadsázkou řečeno… Nezvýšila se vám kvůli tomuto zápasu i tréninková morálka? Aby každý na tréninku ukázal, že si chce zahrát.

To je dobrá otázka. (směje se) Každý by chtěl hrát, to je jasné. Zápasů teď máme hodně a v poslední době jsme anglický týden absolvovali často. Hrát by chtěl každý, ale všem říkám, že do zápasu může nastoupit jen jedenáctka hráčů. Jak jsem zmiňoval, zápasů teď máme hodně, tak bychom chtěli zátěž více rozložit. Ale je prostě jasné, že proti Baníku by si chtěl zahrát každý.

Favorit je jasný, ale nehlodá ve vás někde ve skrytu duše i možnost postupu?

Všechno je možné. Takový tým nemůžeme porážet pravidelně, ale můžeme ho jednou z deseti zápasů porazit. Tak proč by to třeba nemohlo vyjít tentokrát? Bude to ohromně těžké, složité, ale šance tu je.

Trenér Loko Vltavín Tomáš Freisler.Zdroj: Loko VltavínMuseli jste hodně řešit i bezpečnost? Určitě půjde o rizikový zápas s ohledem na fanoušky hostů.

Určitě. Od té doby, co nám Baník nalosovali, to vedení klubu řeší a je s tím více starostí než jindy. Obzvlášť, když bude zápas přenášen přímým přenosem v televizi.

Přímý přenos a v jedné ze dvou hlavních rolí Loko Vltavín… Probírali hráči i tohle?

Samozřejmě ano, nejsou na to zvyklí. Musíme se s tím poprat, i tohle pro nás bude výzva. Nemá cenu se tím zabývat, musíme se k tomu postavit čelem. Kluci to v hlavách mají a myslím, že i kvůli tomu jsme o víkendu nezvládli náš soutěžní zápas. (domácí prohra s Benešovem 0:2 – pozn. autora)