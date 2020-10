Přemožitel Plzně ze 4. předkola soutěže vedl od 45. minuty zásluhou Agudela, který skóroval do prázdné branky poté, co se stoper Hovorka nedohodl s gólmanem Kolářem. V 75. minutě srovnal Provod střelou z první po Stanciově centru, ale v závěru dvěma góly rozhodl Acolatse. Nejprve si přesně naběhl na Josuého pas, následně obral o míč Hovorku a přeloboval Koláře.

"Zápas se mi hodnotí hodně těžko, protože si myslím, že jsme byli jasně lepším týmem. Porazili jsme se sami, protože jsme si dali úplně nesmyslně tři góly. Hráli jsme v podstatě na pět obránců a ze tří centrů jsme si nechali dát tři góly," řekl Provod v nahrávce pro média.

"Připravovali jsme se na jejich desítku (Josué). Věděli jsme, že je to jejich nejnebezpečnější hráč. Všechny finální přihrávky dává on. Dva góly byly po jeho kolmé přihrávce. Myslím si, že je to z naší strany neomluvitelné," uvedl Provod, který dnes slaví 24. narozeniny.

Podle něj se vršovický celek musí poučit z chyb. Dalšími soupeři ve skupině C jsou Leverkusen a Nice. "Teď si to musíme rozebrat na videu, říct si, co všechno jsme tam udělali špatně, a soustředit se na další zápasy. Když budeme takhle hrát, tak góly budeme dostávat všude. Těžko se hraje, když dostaneme tři góly venku," konstatoval český reprezentant.

Příští čtvrtek Slavia hostí Leverkusen, za který hraje český útočník Patrik Schick. Ten je ale momentálně zraněný. "Hrajeme doma, musíme předvést podobný výkon, akorát zlepšit defenzivu. Zase si sednout na zadek, jezdit, hrát tak, jak nás to zdobilo, presovat a hodně běhat. Výsledky potom, když nebudeme dostávat góly, přijdou. Takovéhle zápasy jsme pak schopní zvládat," prohlásil bývalý hráč Českých Budějovic.