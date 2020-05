"Přáli jsme si, aby liga nepokračovala za 15. červenec. Těch důvodů je víc. Ten nejpragmatičtější je ten, že na srpen plánuje UEFA zahájení dalšího kola evropských soutěží. Nevím, jestli je to realistické, ale přáli bychom si to," řekl Tvrdík v rozhovoru s ČTK po zasedání ligového grémia, které rozhodlo o prodloužení ročníku přes 30. června, kdy za běžných okolností oficiálně končí sezona.



V tomto ročníku se hraje o nasazení pro sezonu 2021/22, v sezoně 2020/21 už tuzemské kluby mají pět míst zaručených. České kluby jsou v žebříčku národních koeficientů na 15. místě, což znamená i v přespříští sezoně účast stávajících pěti mužstev v pohárech. Tuto příčku ale nemají jistou. Evropské pohárové soutěže byly v březnu přerušeny a není jisté, zda se dohrají.



"Český fotbal letos obhajuje v koeficientu víc než sedm bodů z pětadvaceti, to je myslím třicet procent. Jestli se nám to nepodaří, tak klesneme pod to pořadové číslo, na kterém České republice přináleží ještě pět míst v evropských soutěžích. To znamená, že nám reálně hrozí, že do budoucna budou nastupovat jenom čtyři zástupci českého fotbalu v Evropě," uvedl Tvrdík.



"Vzhledem k tomu, že příjmy z Evropy jsou pro český fotbal klíčové, tak bych to považoval za dlouhodobou nebo tragickou škodu a myslím si, že bychom se potom léta nemuseli dostat zpátky. To, že se kluby, které budou český fotbal reprezentovat, budou moci připravit na srpen, považuju za docela důležité," konstatoval šéf Slavie.



"Sice jsme neschválili možnost hrát až do 2. srpna, jak si to přeje UEFA, ale ligový výbor na moji prosbu přislíbil, že v případě, že by se o tom rozhodovalo, nebo že by plánovalo posunutí po 15. červenci, znovu svolá všechny kluby grémia a bude se o tom znovu hlasovat. Podobný slib jsem dostal i pro situaci, že by některý klub vstoupil do úplné karantény," prohlásil Tvrdík.



"Jsem přesvědčen o tom, že v případě, že by se některý klub dostal do situace, že by nemohl hrát 14 kalendářních dnů a potom měl znovu naskakovat do soutěže a hrát proti klubům, které jsou zdravé, trénují a hrají, to by opravdu vážně ohrozilo regulérnost celé ligy. To znamená i pro situaci, že by na některý klub takováto karanténa uvalena byla, tak ligový výbor slíbil, že znovu svolá grémium," řekl Tvrdík.



Na grémiu žádal vedení Ligové fotbalové asociace (LFA), která řídí první a druhou ligu, aby s kluby lépe komunikovalo. Minulý týden v rozhovoru pro Lidové noviny Tvrdík prohlásil, že předseda LFA Dušan Svoboda, který byl dnes zvolen na další čtyři roky, koronavirovou krizi nezvládl. Tvrdík v rozhovoru rovněž LFA vyčetl, že za dva měsíce nesvolala jedinou videokonferenci s kluby



"Žijeme v době elektronické a mobilní komunikace, řídí se takto vláda, řídí se takto firmy, takto komunikovaly všechny evropské fotbalové asociace. I tento příslib, to znamená, že začne ze strany vedení LFA větší respekt k členské základně, ke klubům, k voličům, jsem dneska obdržel. Pan Svoboda řekl, že se pokusí udělat maximum pro to, aby se do situace, že bude takto kritizován, znovu nedostal. Za mě spokojenost z 90 procent," uvedl Tvrdík.



Restart ligy, která začne 23. května dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem, ho těší. "Epidemiologická situace to umožňuje. Fotbalisti jsou normálně pracující lidi, ostatně lidé v České republice již také dneska pracují. Není důvod, aby nepracovali fotbalisti," konstatoval Tvrdík.



"Pro nás bylo podmínkou zajištění zdraví hráčů. Vystoupení ředitele odborů z ministerstva zdravotnictví pana Marounka, který nás seznámil s tím, jak si epidemiologové představují fungování českého fotbalu, mě osobně uspokojuje," dodal Tvrdík.

Podle Starky bude soutěž neregulérní

Zástupci příbramského fotbalového klubu na ligovém grémiu hlasovali pro dohrání nejvyšší soutěže, kterou v březnu přerušila pandemie koronaviru, přesto nejsou nadšeni z rozhodnutí dokončit sezonu. Podle prezidenta posledního celku tabulky Jaroslava Starky bude první liga po více než dvouměsíční přestávce neregulérní.



Příbram po 24 odehraných kolech ztrácí tři body na předposlední Opavu. První ligový zápas po koronavirové pauze svěřenci nového trenéra Pavla Horvátha sehrají v úterý 26., nebo ve středu 27. května doma proti Ostravě.



"Všem nám jde o fotbal a ten se prostě hrát musí. Nicméně nadšeni z toho nejsme, soutěž považujeme po tak dlouhé přestávce za neregulérní," uvedl Jaroslav Starka na klubovém webu.



S plány Ligové fotbalové asociace na dohrání sezony není příliš spokojený ani jeho syn a výkonný ředitel Příbrami Jan Starka. "Zůstalo také mnoho proměnných v situaci, kdy se někdo nakazí, zda bude karanténa pro tým, pro jedince nebo jen pouhý lékařský dohled," uvedl Starka junior. "Zároveň ani nemůžeme využívat zásadnější regenerace, které budou v takto nabitém programu velmi potřeba," dodal výkonný ředitel.



Kluby se vyslovily pro dohrání dvou nejvyšších soutěží v kompletní podobě, v případě první ligy tedy i s nadstavbou. Utkání se budou stejně jako v dalších zemích konat bez diváků a za specifických hygienických opatření. První liga by se měla dohrát do 15. července, odvety baráže o nejvyšší soutěž pak do víkendu 18. a 19. července.



"Je na nás kladeno hodně podmínek, které musíme pro zápasové dny připravit. Přesto jdeme do toho, A-tým se pilně připravuje," prohlásil Jan Starka.