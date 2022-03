Když jsme s nimi hráli poprvé a vyhráli 4:1, byl to mnohem těžší zápas. K tomuto není ani moc co říct… Soupeř patnáct minut bránil ve vysokém bloku, ale my dali brzký gól a hned po tom prvním bylo vidět, že jsou odevzdaní. Ani se nehádali, nehráli surově, bylo to hodně pohodové vítězství. Takové jsem ve své kariéře snad ještě nezažil.

Jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Když vidíte odevzdaného soupeře, máte vůbec chuť do hry?

Dobrá otázka… Já jsem ale typ, co si to užívá. Soupeř nebyl tak kvalitní, mohli jsme si vyzkoušet spoustu věcí, zkusili jsme změnu rozestavění. Bylo to skvělé, všichni útočníci jsme si zastříleli, tedy hodně šanci i spálili, což je škoda, mohli jsme mít kanadských bodů ještě více.

Vy jste dal hattrick do poločasu, takže musí panovat i osobní spokojenost…

Jsem určitě spokojený. A to jsem ještě zazdil dvě tři šance. Myslel jsem, že půjdu o půlce dolů, ale nakonec mě tam trenér ještě chvíli nechal. Chtěl jsem dát gólů víc, jsem hodně hladový. Ale za tři určitě nenadávám.

Jaká byla na Tempu zimní příprava?

Jako každý půl rok. Na moje poměry jsme makali docela dost. (usmívá se) Zkoušeli jsme nové věci do sezony. Chceme postoupit do přeboru, tak to potřebujeme. Příprava byla dobrá, odstartovali jsme skvělým výsledkem.

Pomohly dobré přípravě i mírnější zimní klimatické podmínky?

Já jsem teplomilný člověk, takže mi byla zima i tak. (směje se) Začali jsme relativně později, až ke konci ledna. Příprava tedy byla kratší, ovšem o to intenzivnější. I to nám pomohlo a mělo to něco do sebe.

KANONÝR DENÍKU: Zahálka si váží každého gólu, došlo i na řeč o Krmenčíkovi

Spoje vyhrály v prvním kole v Uhříněvsi a s ní si teď zahrajete vy. Bude to hodně důležitý zápas, byť jaro teprve začalo?

Na podzim u nich, kdy to skončilo 1:1, jsem nehrál kvůli zranění. Vím ale, že hrají ve vysokém bloku, dostávají málo gólů a hrají agresivně a nepříjemně. Jsem na ten zápas zvědavý. Máme na ně náskok osmi bodů a věřím, že je porazíme a nebude to až tak těžké, jak o tom trenéři mluví. Snažím se mladé kluky vyhecovat.

O tom, že ambice jsou na Tempu ty nejvyšší netřeba pochybovat…

Samozřejmě. Mám to v hlavě jasně nastavené, ale ještě nemáme vyhráno. Nic jiného než postup ale nebereme. Jsme i ve třetím nebo čtvrtém kole poháru, porazili jsme v něm i Duklu Jižní Město, která vede přeboru a můj soukromý cíl je vyhrát obě soutěže. Vyhrát pražský pohár a dostat se do předkola MOL Cupu by bylo výborné.

Cítíte větší motivaci i v tom, že dva roky jste přicházeli o postup kvůli covidu?

Frustrace tam byla, obzvlášť pro starší kluky. Ale i pro mě. Je mi 24, 1. A třídu hraju třetím rokem. Sestup byl smolný, snažili jsme se to vykopat hned, ale přišel covid, druhý rok znovu… Do třetice už to snad vyjde. Jdeme si za tím tvrdě a myslím, že to jde i vidět.

Novotný se prostřílel do čela. S legendou Sparty jej pojí nejen jméno

Jak náročný soupeř v boji o první místo budou Spoje? Jedinou podzimní porážku jste utrpěli právě u nich. Vzájemný souboj bude tím úplně posledním v sezoně.

Na jejich hřišti jsme prohráli 1:4 a dostali lekci z produktivity, těžko jsem to kousal. Ale nevím, jak Spoje posílily, budeme se soustředit zápas od zápasy, aby to bylo dávno rozhodnuté. Ale i kdyby ne, tak věřím, že doma před našimi skvělými fanoušky, kteří nás poženou, bychom je dokázali porazit.