„Rozdíl byl v efektivitě. Ze začátku jsme byli lepší, ale oni pak během osmi minut ze tří šancí třikrát skórovali,“ vypráví reprezentační jednička pro Deník.

Bude tedy pro případný úspěch Slavie zásadní efektivita v koncovce?

Rozhodně. Asi nebudou mít tolik šancí jako v lize. Určitě si ale nějakou vytvoří, bude tedy třeba je proměnit.

Slavia soupeře v Evropě trápí aktivní hrou. Dá se tak uspět i s Barcelonou?

Myslím, že ano. Tady ve Španělsku moc týmů jako Slavia nehraje, jestli vůbec někdo takový je. Samozřejmě kvalita Barcelony je obrovská, dokážou se dostat z hodně těžkých věcí. Sám jsem zvědavý, jestli to na ně bude platit a jak se s tím vypořádají. Na Dortmundu nebo s Interem s tím měli hodně problémů.

Může je otrávit i trocha přidané agresivity?

Určitě. Ve Španělsku se víc kombinuje, takže když je někdo v uvozovkách nakope, vonět jim to samozřejmě nebude. Oni jsou ale schopní utéct ze spousty věcí, takže když se to přežene, může se to akorát otočit ve váš neprospěch. Vzniknou pak přečíslení, která Messi a spol. při své kvalitě dokážou dobře řešit.

Je největší slabinou Barcelony její defenziva?

Tohle slovo bych asi úplně nepoužil, když mají takové hráče jako Stegena v bráně nebo Piquého a Busquetse. Barceloně ale není vlastní, když musí bránit a soupeř má balon. Mají nastavený tým trochu jinak.

Má Slavia doufat, že nenaskočí hvězdy? Mění se hra Barcelony?

Styl jako takový ne, stále hrají na držení míče. Ale je velký rozdíl, jestli nastoupí největší hvězdy, hlavně Messi. O tom jsme se mohli přesvědčit, když teď na začátku sezony nehrál a Barca poztrácela nějaké body.

S čím má počítat brankář?

Příprava je v uvozovkách jednodušší, protože každý víkend vidíte sestřihy. Obtížnější už je to na hřišti, kde je rozdíl v kvalitě. Útočníci Barcelony či Realu zakončují ze všech pozic. Vždy si nějaké šance vytvoří a pak jen záleží, jestli je promění.

Jak se dá eliminovat Messi?

Je třeba co nejvíce si pomáhat. Jeden na jednoho je hrozně složité ho ubránit, i dva na jednoho… On je ale geniální v tom, že na sebe naváže tři čtyři hráče a pak je schopný to někam vyhodit a ti ostatní kluci šance promění. V tom je to hrozně nebezpečné.

Pro gólmana je asi hodně nečitelný, že?

Přesně tak. Může jít do driblingu nebo dát finální přihrávku. Když je u balonu, všichni se mu rozbíhají, protože vědí, že je schopný to dát kamkoli. Variant má spoustu díky svému vedení míče, který má stále u nohy. I střelu má z krátkého nápřahu. Je tedy složité načíst, co se v daný moment stane.

Řekněte mi: řešil jste tohle se slávisty na nedávném srazu reprezentace?

Kluci se ptali, protože nějakých dvanáct hodin před srazem jsem od Barcelony dostal čtyři góly. (směje se) Měl jsem z nich pocit, že se na to těší a dobře připraví. Nepůjdou si zápas jen užít, ale hlavně odmakat. Co jsem slyšel, rozdají si to s nimi na férovku. Věřím, že v domácím zápase mají šanci něco uhrát, venku na Nou Campu to bude horší.