/ROZHOVOR/ Tomu se říká satisfakce! Jeho sparťanská minulost je omílaným tématem každého derby. V tom nedělním nasadil v dresu Slavie Josef Hušbauer těmto debatám korunu. Gólem v poslední minutě dopřál svému týmu definitivní klid.

Jaký je to pocit zničit Spartu?

Jsme rádi, že jsme utkání zvládli hlavně našim dobrým výkonem. Byli jsme lepším týmem i díky tomu, že se nám povedl začátek. Troufám si říct, že od třicáté minuty jsme na hřišti dominovali.



Musel jste zažít hodně pikantní moment, pokud se podíváme na vaši minulost.

Mám radost, že jsem k výsledku pomohl. Můj gól byl spíš takovým uklidněním k tomu, abychom zápas dobře dohráli. Že jsem branku dal zrovna já? Jsem rád, ale přednost má týmový výsledek.



Opravdu se žádný speciální pocit nedostavil?

Osobní pocity skutečně nijak vyhrocené nemám. Ani žádná sazba za gól proti Spartě nebyla v kabině vypsaná (usmívá se)

Kdy jste věděl, že budete střílet? Spoluhráči se nabízeli pro přihrávku.

Šli jsme tři na jedno, takže varianta přihrávky byla rozhodně pravděpodobnější. Ale obránci velmi rychle reagovali a bylo by to těžší. Proto jsem se na poslední chvíli rozhodl, že vystřelím.



Nezaráží vás fakt, že si Sparta nevytvořila větší šanci?

Je vidět, že jejich hra není sehraná. Mají ale v týmu skvělé individuality. Pomohli jsme tomu však svojí hrou. Nic jsme jim neumožnili, předvedli jsme skvělou obrannou hru a bojovnost. To je základ.



Sudí vám v první půli sebral jasný gól. Jak jste situaci viděl?

Stál jsem v tu chvíli na vápně a za sebe mohu říct, že šlo o regulérní gól. A Milan Škoda, který byl hodně blízko, říkal to samé. V kabině jsme si to potvrdili. Pro rozhodčího je těžké v té rychlosti něco vidět.

Vřely ve vás emoce? Stav byl v tu chvíli bezbrankový..

Museli jsme se hodně uklidňovat. O poločase jsme vzpomínali na derby na Letné, kde jsme neproměnili těsně před přestávkou penaltu. Také jsme tam tehdy vyhráli.



Jaké byly souboje s Rosickým, který je mozkem sparťanské hry?

Věděli jsme, že bude hodně nebezpečný. Proto jsme se museli zaměřit na jeho obranu. K tomu, aby vymyslel akci potřebuje čas. Nám se povedlo mu prostor nedat. Pro Tomáše ale musel být zápas velmi těžký. Derby je vždy fyzicky náročné a on má za sebou jen jeden zápas v základní sestavě.



Je výhra v derby pro tabulku hodně důležitá?

Rozhodně! Ztráta na Plzeň je ale pořád vysoká. Proto musíme body sbírat po třech. Teď je před námi úkol vylepšit venkovní zápasy, které nám nejdou.