Start nemohl být pro Vršovické horší. Chelsea potvrdila, že osm výher z posledních osmi domácích klání v Evropské lize nebyla náhoda. Byť slávisté napadali, Olivier Giroud spol. jejich defenzivu ukázkově „vyťukali“ a už v páté minutě se ujali vedení. Autorem branky byl Španěl Pedro – 1:0.

Uplynulo jen pár desítek sekund a zdálo se, že je hotovo. Eden Hazard, jenž po sezoně dost možná zamíří do Realu Madrid, vyslal po Giroudově pasu pobídku před bránu, kde stál znovu Pedro. Jeho pokus mířil do tyče, od ní se nešťastně odrazil do obránce Simona Deliho a následně do sítě – 2:0.

Poté, co se hosté vzpamatovali z šoku a domácího gólmana Kepu Arrizabalagu sympaticky vystrašil Jaromír Zmrhal, udeřil pátý celek Premier League potřetí. Po kolmici Kantého se dostal na křídle k míči Pedro, jenž před kasou Ondřeje Koláře našel volného Girouda. Stačila technická střela – 3:0.

Tehdy se lídr FORTUNA:LIGY probral. Neměl co ztratit, a pokud nechtěl utrpět debakl, bylo třeba něco změnit. Podařilo se: po rohu se prosadil kapitán Tomáš Souček, jenž úvodní duel kvůli kartám zmeškal – 3:1. Uplynulo však jen pár sekund a Londýňané odpověděli. Prosadil se opět Pedro – 4:1.

Hvězdné chvíle Ševčíka

Navzdory dalšímu direktu se Pražané nevzdali. Potěšilo i početné bíločervené publikum, jež čítalo hodně přes dva tisíce fanoušků. Ani za nepříznivého stavu nepřestalo svůj tým podporovat, zaznělo dokonce i vtipné „slávisté, dejte jim búra“. Svátek na Stamford Bridge holt neměli jen fotbalisté.

Zvýšená aktivita se sešívaným vyplatila. I ve druhé půli začali zostra a několik minut po startu se na hranici vápna uvolnil Petr Ševčík. Bombou nedal Arrizabalagovi šanci – 4:2. A co víc, o dvě minuty později vyslal do šibenice projektil z takřka totožného místa a slávisté byli najednou na koni – 4:3.

Blues, šestinásobný anglický mistr a vítěz Evropské ligy z roku 2013, znejistěli. Ve hře dopředu byli na rozdíl od úvodní půle sotva poloviční, kombinace se nedařila. Hosté, kteří odstartovali hororově, najednou předváděli docela sebevědomý a solidní výkon. Chyběly, bohužel pro ně, jen další šance. A přece jedna přišla, to když Ševčík útočil na hattrick, jenže klopýtl a skákavý balón netrefil ideálně.

K senzačnímu postupu do semifinále, prvnímu od roku 1996, nakonec českému celku chyběly dvě branky, přesto si ostudu neudělal. Kromě Chelsea postupuje také její londýnský rival Arsenal (v bráně s Petrem Čechem), jenž přešel přes Neapol, dále německý Frankfurt a španělská Valencia.

Chelsea FC – SK Slavia Praha 4:3 (4:1)

Branky: 5. a 27. Pedro, 9. Deli vlastní, 17. Giroud – 26. Souček, 52. a 54. Ševčík. Rozhodčí: Skomina – Praprotnik, Vukan (všichni Slovinsko). ŽK: 33. Kanté, 75. Emerson, 82. Arrizabalaga – 53. Souček, 73. Kúdela. První zápas 1:0, postupuje Chelsea.

Chelsea: Arrizabalaga – Emerson, Luiz, Christensen, Azpilicueta – Barkley (70. Jorginho), Kovačič, Kanté – Hazard (65. Willian), Giroud, Pedro (86. Hudson-Odoi). Trenér: Maurizio Sarri.

Slavia: Kolář – Bořil, Deli, Ngadeu, Kúdela – Král, Souček – Zmrhal (84. Škoda), Traoré, Ševčík (78. Stoch) – Masopust (52. Olayinka). Trenér: Jindřich Trpišovský.

Výsledky čtvrtfinále Evropské ligy:

Frankfurt – Benfica 2:0, první zápas 2:4

Chelsea – Slavia 4:3, první zápas 1:0

Neapol – Arsenal 0:1, první zápas 0:2

Valencia – Villareal 2:0, první zápas 3:1



Semifinálové dvojice:

Chelsea – Frankfurt

Arsenal – Valencia